BIST 10.280
DOLAR 32,29
EURO 35,21
ALTIN 2.467,68
HABER /  GÜNCEL

Hizbullah'tan İsrail'deki AVM'ye İHA saldırısı

Hizbullah'tan İsrail'deki AVM'ye İHA saldırısı

Hizbullah'ın Lübnan'dan gönderdiği bir İHA, İsrail'in Kiryat Shmona kentindeki bir AVM'yi vurdu. Sirenlerin çaldığı olayda AVM'de ciddi bir hasar oluşmadı

Abone ol

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Hizbullah'ın Lübnan'dan gönderdiği bir İHA, Kiryat Shmona'daki bir AVM'yi vurdu.

Haberde, İHA'nın gönderilmesiyle birlikte İsrail'in kuzeyinde sirenlerin çaldığı ve AVM'de ciddi bir hasarın oluşmadığı vurgulandı.

Hizbullah'ın gün içinde İsrail'in kuzeyine attığı bir füzenin ardından bölgede yangın çıktığı belirtilmişti.

Hizbullah'ın 2 Haziran'dan bu yana Lübnan'dan attığı füze ve kamikaze İHA’lar, İsrail'in kuzeyindeki yerleşim yerleri ve beldelerde, bölgede yaşanan sıcak havanın da etkisiyle, çok sayıda yangına neden olmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Elinde pompalı tüfekle sokağa çıkan kişi 4 saatte ikna edildi
Elinde pompalı tüfekle sokağa çıkan kişi 4 saatte ikna edildi
Dolar ve Euro'da günün rakamları! Tam gaz yükseliş sürüyor
Dolar ve Euro'da günün rakamları! Tam gaz yükseliş sürüyor
İsrail ordusu resmen duyurdu: Hazırlıklar tamamlandı
İsrail ordusu resmen duyurdu: Hazırlıklar tamamlandı
Kan donduran olay !Eşini boğarak öldürdükten sonra balkonda kendini astı
Kan donduran olay !Eşini boğarak öldürdükten sonra balkonda kendini astı
Hande Fırat'tan Meral Akşener kulisi: Benim duyduğum...
Hande Fırat'tan Meral Akşener kulisi: Benim duyduğum...
Akaryakıtta çiftte indirim tabelalar peş peşe böyle değişti! İşte güncel fiyatlar
Akaryakıtta çiftte indirim tabelalar peş peşe böyle değişti! İşte güncel fiyatlar
Bakan Yerlikaya açıkladı! 12 uyuşturucu çetesi çökertildi, 266 şüpheli tutuklandı
Bakan Yerlikaya açıkladı! 12 uyuşturucu çetesi çökertildi, 266 şüpheli tutuklandı
4 ilin milli eğitim müdürlüklerine yönelik atama kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı
4 ilin milli eğitim müdürlüklerine yönelik atama kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı
Akşener-Erdoğan görüşmesi! Koray Aydın'dan sert tepki açıklama istedi
Akşener-Erdoğan görüşmesi! Koray Aydın'dan sert tepki açıklama istedi
Sivillerin sığındığı okulu bombalayan İsrail'e ABD'den çağrı: Şeffaf olun!
Sivillerin sığındığı okulu bombalayan İsrail'e ABD'den çağrı: Şeffaf olun!
İsrail, Gazze'deki UNRWA'ya ait okulu ABD yapımı bombalarla vurmuş
İsrail, Gazze'deki UNRWA'ya ait okulu ABD yapımı bombalarla vurmuş
Macron'dan İsrail'i memnun eden Filistin açıklaması
Macron'dan İsrail'i memnun eden Filistin açıklaması