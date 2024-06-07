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DDK Başkanı Yunus Arıncı'nın yeni görev yeri belli oldu

DDK Başkanı Yunus Arıncı'nın yeni görev yeri belli oldu

Cumhurbaşkanı kararı ile Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanlığı görevinden alınan Yunus Arıncı, Takasbank Genel Müdürlüğüne atandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yeni atama kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında açıklandı. Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı görevden alındı ve yerine kurul üyesi Salih Tanrıkulu atandı.

Yunus Arıncı'nın yeni görev yeri belli oldu. Arıncı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 9 yıldır yürüttüğü DDK Başkanlığı görevini tamamlayarak Takasbank Genel Müdürlüğüne atandığının bilgisini verdi.

Arıncı paylaşımında, "Bu süreçte bana destek olan çalışma arkadaşlarıma ve Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi sunarım." ifadesini kullandı.

Yunus Arıncı kimdir?

Ordu'da 1975'te dünyaya gelen Arıncı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdi. Indiana Üniversitesinde yüksek lisans yapan ve sosyoloji dalında da eğitim gören Arıncı, 1997 yılında Başbakanlık Müfettiş Yardımcısı olarak başladığı bürokrasi görevleri kapsamında müfettişlik ve başmüfettişlik yaptı. 2009'da Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına atanan Arıncı, 2015'te ise Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı görevine getirildi. Arıncı, bugüne kadar 9 yıl söz konusu görevine devam etti. Borsa  İstanbul yönetiminde de görev alan Arıncı, DDK'deki görevinin ardından bugün itibarıyla Takasbank Genel Müdürü oldu. Evli ve 3 çocuk sahibi Arıncı, İngilizce biliyor.

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