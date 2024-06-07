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Trendyol, Babalar Günü'nde alternatif hediyeleriyle öne çıkıyor

Trendyol, Babalar Günü'nde alternatif hediyeleriyle öne çıkıyor

Trendyol, bu özel günde, başta babalar olmak üzere tüm sevdiklerine ulaşılabilir sanat eserleri ya da kültürel mirasın unutulmaz sembollerini yansıtan hediye alternatifleri sunmak isteyenlere yardımcı oluyor

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Trendyol, Babalar Günü'nde özel ilgi alanlarına en uygun hediyeyi bulmak isteyenler için 'Trendyol Sanat' ve 'Türkiye'nin Müzeleri' butiklerinde orijinal alternatifler sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, hediye alışverişinde hayatı kolaylaştıran Trendyol, Babalar Günü ve Kurban Bayramı hediyelerinde fark yaratacak sıra dışı seçenekleriyle öne çıkıyor.

Sanata, tarihe ve kültüre ilgi duyanları mutlu etme fırsatı, bu yıl Kurban Bayramı'nın ilk gününün, aynı zamanda Babalar Günü olmasıyla ikiye katlanıyor. Trendyol, bu özel günde, başta babalar olmak üzere tüm sevdiklerine ulaşılabilir sanat eserleri ya da kültürel mirasın unutulmaz sembollerini yansıtan hediye alternatifleri sunmak isteyenlere yardımcı oluyor.

Trendyol'un sanata ve sanatçılara dijital dünyada alan açmak üzere oluşturduğu Trendyol Sanat'ta, tasarım oyuncaklardan geleneksel el sanatlarına kadar çok geniş bir yelpazede hediyeler bulunuyor.  


Farklı sanat kurumlarıyla ve çağdaş sanatın önde gelen temsilcileriyle iş birlikleri yapan Trendyol Sanat platformunda, 150'den fazla sanatçının resim, baskı, gravür, fotoğraf, heykel, cam, seramik, illüstrasyon ve grafik gibi pek çok disiplinde ürettiği 1000'e yakın eser yer alıyor. 

Trendyol Sanat butiğine yeni eklenen 'Toykontakt' seçkisi ise karakter tasarımları ve popüler kültür ürünlerine mizahi yaklaşımlar içeren tasarım oyuncaklarla koleksiyonerler ya da oyuncak sanatına ilgi duyan genç babalar için en cazip seçenekler arasında öne çıkıyor.

Anadolu'nun zengin tarihi ve kültürel mirasına ilgi duyanlar için müze mağazalarında satılan ürünler, Trendyol üzerinden tek tıkla seçiliyor.


Dekoratif objelerden replikalara, takılardan giyim ve aksesuar ürünlerine ve kitaplara kadar pek çok seçenek, Trendyol'da tarih meraklılarını bekliyor.

Türkiye'nin Müzeleri butiğinde, Anadolu topraklarından çıkan tarihi eserlerin replikaları, o medeniyetlere özgü figürler ve simgelerle süslü aksesuarlar, dekoratif objeler ve çok daha fazlası bulunuyor. Sadece estetik değerleriyle değil, aynı zamanda tarihi ve kültürel önemleriyle de ikonik nitelikteki parçalar arasında Göbeklitepe sembollerinin altın kaplama plakalar üzerine işlendiği göz alıcı kolyeler, Hitit Güneşi figürüyle üretilmiş dekoratif objeler ve minyatür Truva Atı heykelleri, özellikle dikkati çekiyor. 

Trendyol'un sanal raflarında yer alan ürünler geniş bir yelpazeye yayılsa da müşterilerin en çok ilgi gösterdiği ürünler arasında 'Ahşap Tavla Pulu Takımı' yer alıyor.


Geleneksel Türk el sanatlarının modern bir yorumu olan bu takım, Trendyol müşterilerinden büyük beğeni topluyor ve Babalar Günü için en iyi hediye seçenekleri arasında sunuluyor.

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