Dervişoğlu ile Erdoğan görüşecek mi sorusuna canlı yayında yanıt geldi

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesi kendisini arayarak ziyareti konusunda bilgilendirdiğini söyledi. Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme olasılığına ilişkin de konuştu.

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İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, önceki akşam katıldığı televizyon programında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meral Akşener’in görüşmesi başta olmak üzere gündemde ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Dervişoğlu'nun konuşmasından satır başları:

(Erdoğan-Akşener görüşmesi) Görüşme sağlanacağı anlaşıldıktan sonra nezaket göstererek bilgilendirme yaptı. Teşekkür ettim. Genel Başkanımızın ve Cumhurbaşkanımızın geçmişe dayalı bir dostlukları da var. Ziyaretten sonra telefonla beni arayarak bilgilendirdi. Türkiye’yi konuştuklarına dair birtakım ifadelerde bulundu.

Erdoğan ile görüşecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme olasılığı) Bana intikal eden bir şey yok. Şu ana kadar kendisinden gelen ne bir davet ne de genel başkan seçilmemden dolayı bir tebrik ziyareti var.

(Akşener’e Cumhurbaşkanı Yardımcılığı önerildiği iddiası) Böyle bir şeye ihtimal vermem, gündeme gelmiş olabileceğini bile düşünmüyorum"