Okan Buruk Galatasaray'la yeni sözleşme imzaladı, 'Mourinho' sorusuna gülerek cevap verdi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı kırmızılı kulüple yeni sözleşme imzaladı. Basın toplantısında konuşan Okan Buruk, kendisine sorulan Jose Mourinho sorusuna esprili bir dille cevap verdi. Başkan Dursun Özbek'in Erden Timur'un istifasıyla ilgili açıklamaları dikkat çekti.

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Galatasaray'da teknik direktör olarak 2 sezon üst üste lig şampiyonluğu yaşayan Okan Buruk'un sözleşmesi geçtiğimiz sezon sonunda bitmişti. Okan Buruk'un sözleşmesi bugün düzenlenen imza töreniyle 2 yıl daha uzatıldı. Okan Buruk ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek törende açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk: "Winner Okan Buruk değil, asıl winner Galatasaray! Her zaman kupaları kazanmak isteyen, Türk futbolunda en çok kupa kazanan takım. Biz de ona hizmet etmeye çalışıyoruz."

Beni buraya layık gören başkanımıza teşekkürler. İki yıl önce de amacımızın şampiyonluk olduğunu söyledik. 2 şampiyonluk yaşadık ve verdiğimiz sözleri, tuttuk. İki senede 3 kupa kazandık. Avrupa'da bu sene oynadığımız oyun, Şampiyonlar Ligi'nde bir Türk takımının adını duyurmak çok önemliydi. İlk günkü istek ve konsantrasyonla devam ediyoruz. Her sene daha zor oluyor, yine zor bir sezona başlayacağız. Devam etmemi isteyen başkan ve yönetime teşekkürler."

"2018'de Akhisarspor ile Türkiye Kupası'nı kazandım. Öyle bir takımla kupa kazanmak çok değerliydi. Hedefim Galatasaray'ın teknik direktörü olabilmekti. Rizespor, Başakşehir ile şampiyonluk... Burada şampiyonluklar ve Süper Kupa... Hayalimi yaşıyorum. Bundan sonra hedefimiz sırayla kupaları kazanmak. İlk hedef 5. yıldız. Galatasaray'ın hayalleri bitmiyor, hiçbir camiaya benzemiyoruz. Başarı ile mutlu oluyoruz ve bunun peşinde koşacağız. Bu sene daha da tutkulu olmamız gerekiyor. Yine şampiyon olmak ve geçen sene insanların ve bizim ağzımızda Şampiyonlar Ligi tadı kaldı. Şampiyonlar Ligi'ne yine girmek istiyoruz."

Dursun Özbek'in açıklamaları

Dursun Özbek: "Bundan iki yıl önce basın toplantısındaki sözlerime baktım. 'Bugün Galatasaray için yeni başlangıç ve uzun vadeli planlarımızın ilk adımı' demişim. Bu sözlerimden iki yıl sonra yine Okan Hocamızla buradayız. Beraber başardıklarımızın gururuyla karşınızdayız."

Dursun Özbek: "Oyuncularımız ve hocamız, Galatasaray'ın tarihine altın harflerle adlarını yazdırdılar. Daha yolun çok başındayız. Daha çok alınacak kupa var."

"Galatasaray'ın şampiyonluklarından sonra rakiplerin neler yaptığını görüyoruz. Onlara sahada kalmayı öneriyorum, umarım buna uygun davranırlar."

"Okan Buruk yine rakam konuşmadı, boş sözleşmeye imza attı"

"Okan Buruk yine rakam konuşmadı, boş sözleşmeye imza attı. Biz kendisini mağdur etmeyiz, yönetim gerekeni yapacak. Yine şampiyon olacağız, Avrupa'da kupa hedefimiz var. Mayıslar yine bizim olacak. Galatasaray camiası için bu imzanın yine hayırlı ve uğur olmasını diliyorum. İnşallah yeni sezon sonunda 5. yıldızı takacağız"

Buruk'a Mourinho sorusu

Soru: "Jose Mourinho'nun gelmesinde payınız olduğunu düşünüyor musunuz?"

Okan Buruk (Gülerek): "Ben yoktum görüşmelerde. O yüzden payım yok."

Dursun Özbek: "Bence var"

Okan Buruk: "Erden Bey yanımızda olduğunu dışarıdan net bir şekilde gösteriyor. Hepimizin hayatı Galatasaray'a adanmış. Oyuncularla ilgili sorun yok. Temmuz ayının başında hepsi burada olacak. Ayrılmak istediğimiz oyuncular olacak, devam etmek istediklerimiz bizimle olacak. Olumsuz bir şey olmadı."

Soru: "En çok orta saha konusu tartışılıyor. Saf 6 numara mı istiyorsunuz yoksa çift yönlü 8 numaraya daha yakın bir oyuncu mu istiyorsunuz?"

Transfer açıklaması

Okan Buruk: "Elimizde mevcut oyuncular var. Onların dışında bir profil bakacağız ama burada önemli olan bize çok büyük katkı sağlayacak bir oyuncu. Başkanımız da sağ olsun bize bu konuda yetkiyi verdi. Bu anlamda bütçemiz de olacak. O konuda kimse merak etmesin. Özellikle sağ bek, bizim için acil transfer yapmamız gereken bir mevki."

Dursun Özbek: Erden kardeşim, genç ve hassas biri

Dursun Özbek: "Erden kardeşimi 2016 yılında ben getirdim. Benden sonra da ilişkisi hiç kesilmedi. Her zaman Galatasaray'a hizmet etti. Yeni dönemde de kalması için teklifte bulundum."

Dursun Özbek: "Erden kardeşimiz, yeni dönemde çalışmayacağını ifade etti. Ben kendisine devam etmesinin Galatasaray için iyi olacağını söyledim ve teklifte bulundum. Galatasaray, diğer kulüplere benzemiyor. Eleştirilere çok açık. Bunları dinlemek ve faydalanmak zorundasınız. Erden kardeşim, genç ve hassas biri. Dolayısıyla bunlardan etkilendiğini düşünüyorum ama Galatasaray'a vereceği katkılar bitmemiştir, devam edecektir."

"Tutunacak bir dal ararsan mutlaka vardır"

Dursun Özbek: Galatasaray 500 yıllık bir çınar. Düşünün ne kadar büyüktür, ne kadar çok dalı vardır. Tutunacak bir dal ararsan mutlaka vardır. Böyle bir cevap vermek istedim. Galatasaraylılığın getirdiği esaslar çerçevesinde beraberlik ve bütünlük hiçbir zaman bozulmaz. Galatasaraylı tartışabilir, eleştirilebilir, ortak akılla hareket etmeyi arar. Her konuda rekor kırmasının, öne çıkmasının sebepleri de bunlardır.

Soru: "Erden beyin kime kırgın olduğunu düşünüyorsunuz? Erden beye 2 sene önce gerçekten başkanlık için söz verdiniz mi? Size bunun için mi kırgın?"

Dursun Özbek: "Hayır. Bana kırgın olduğunu düşünmüyorum. Ben onun babası yaşındayım ve onun başkanıyım. biz hepimiz Galatasaray'a hizmet etmek için buradayız. Ben Galatasaray'a hizmet etmeye Galatasaray Lisesi'nden mezun olduğumun ikinci günü başladım. 'Ben başkan olacaktım, olmadım' falan... Galatasaraylı böyle düşünmez. Hiçbir Galatasaraylının, Galatasaray'a küsme hakkı yoktur."