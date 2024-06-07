Galatasaray ile adı geçen İlkay Gündoğan konuştu! Dursun Özbek gözünü kararttı...
Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Lucas Torreira'nın yanına nokta atışı bir takviye planlayan sarı-kırmızılılar İlkay Gündoğan ile yakından ilgileniyor. Dursun Özbek'in bu transfer için ısrarlı olduğu ve kurmaylarına talimat verdiği öğrenildi. Öte yandan yıldız futbolcu Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak bir açıklama yaptı. işte detaylar...
Okan Buruk yönetiminde son iki sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezona da iddialı bir şekilde hazırlanıyor.
2 yıldır sarı-kırmızılı ekipte Sportif AŞ Başkanvekili olan Erden Timur'un ayrılığı bazı taşları yerinden oynatsa da Dursun Özbek yönetimi, transferde hata yapmak istemiyor.
GSTV'de özel röportaj konuğu olan Okan Buruk, transferler konusunda taraftarın rahat olmasını isteyerek şu açıklamaları yaptı:
"Transferde Galatasaraylı taraftarları çok mutlu edecek opsiyonlarımız var. Başkanımız bu konuda çok istekli, özellikle transferde ne istersek yapacağımızı söyledi. Başkan ve yönetimizin desteğiyle taraftara güçlü bir takım seyrettirmek istiyoruz."