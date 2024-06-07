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Dünyaca ünlü yazar Fransa’daki imza günlerinde kitapseverlerle buluştu

Dünyaca ünlü yazar Fransa’daki imza günlerinde kitapseverlerle buluştu

Nobel Barış Ödülü adayı, dünyaca ünlü yazar Akif Manaf, Fransa’nın Lyon ve Macon şehirlerinde gerçekleşen imza günlerinde kitapseverler ile buluştu. Kitaplarının birçoğu farklı dünya dillerine çevrilen yazar, Fransa’daki okurlar tarafından büyük bir coşku ve ilgi ile karşılandı.

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Lyon ve Macon şehirlerinde yoğun katılımlarla gerçekleşen imza günlerinde okurlar, kişisel gelişim alanında 94 eseri bulunan Manaf’ın kitaplarını imzalatma ve aynı zamanda yazarla sohbet etme imkânı buldular.

Dünyada geniş bir okur kitlesi tarafından her geçen gün daha da yakından takip edilen ve kitaplarında en karmaşık konuları sade bir anlatımla aktaran yazar, günümüzün en sıra dışı yazarlarından birisi olarak öne çıkıyor.

Yaratıcılık, Aşk, Zekâ, Başarı, Mutluluk, Değişim, İnsan, Devrim, Hırs, Şöhret, Siyaset, Ahlak, Merhamet, Aydınlanma, Bilinç, Anlayış, Zihin, Bilgelik, Yol, Duygu, Masumiyet, Kuşku, Merak, Kahkaha ve Fanatizm gibi insana dair hemen her konuda yazılmış 94 eseri bulunan Manaf, şaşırtıcı bir sadelik ve akıcı bir anlatımla her kesime hitap ediyor.

Yazar Avrupa ve Amerika’daki kitap fuarlarında okurlarla buluşmaya devam edecek

Bilgelik dolu, farkındalık yaratan 100’e yakın eseri ile ülkemizi yurt dışında da başarıyla temsil eden Akif Manaf, yakın dönemde gerek Avrupa gerekse de Amerika’daki kitap fuarlarındaki imza günlerine katılarak kitapseverlerle bir araya gelmeye devam edecek.

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