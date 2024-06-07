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Tunç'tan Serdar Sertçelik açıklaması! İade olacak mı?

Tunç'tan Serdar Sertçelik açıklaması! İade olacak mı?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının gizli tanığı Serdar Sertçelik'in iade süreciyle ilgili açıklamada bulundu.Bakan Tunç, "Belgeler Macaristan'da iadenin yapılmasını bekliyoruz" dedi. Bakan Tunç, Macaristan'da 40 günlük geçici tutuklama kararının verildiğini hatırlattı.

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Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün iki numarası olan firari gizli tanık ve sanığı Sertçelik'in yakalanmasına yönelik Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İçişleri Bakanlığı çalışma başlattı.

MİT, Fransa'nın başkenti Paris'te olduğu düşünülen Sertçelik'in Karadağ'da olduğunu tespit etmesi üzerine Adalet Bakanlığına bilgilendirme yaptı.

Kırmızı bülten çıkarıldı

Sertçelik hakkında 'Kasten öldürme', 'Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme', 'Malvarlığı Değerlerinin Meşru Bir Yolla Elde Edildiği Konusunda Kanaat Uyandırmak' ve 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından İnterpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı.

Sertçelik'in hakkında Kırmızı Bültenle Arama Kararı çıkarıldığını öğrenmesi üzerine Karadağ'dan karayoluya Sırbistan üzerinden Macaristan'a kaçtığı belirlendi.

Macaristan sınırında Gürcistan sahte pasaportu ve Simeon Nikos kimlik bilgisiyle Roszke Sınır Kapısından giriş yapmaya çalışırken yakalandı.

İade işlemleri

Sertçelik'in Macaristan'da yakalanması üzerine 6 Temmuz'a kadar tutuklu kalmasına karar verildi. Öte yandan Adalet Bakanlığı Sertçelik'in iadesi için adli süreç başlattı.

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