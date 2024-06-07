Kuveyt Türk Portföy'e 'Katılım Yatırım Fonları Portföy Büyüklüğü Lideri' ödülü

Kuveyt Türk Portföy Genel Müdürü Hamit Kütük: "Yatırım kararlarının verilmesinde ve operasyonel süreçlerde dijitalleşmeyi ve yapay zeka uygulamalarını önemsiyoruz bu alanlarda çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" dedi

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Kuveyt Türk'ün yüzde 100 iştiraki olarak faaliyet gösteren Kuveyt Türk Portföy, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından düzenlenen 9. TSPB Altın Boğa Ödülleri kapsamında 'Katılım Yatırım Fonları Portföy Büyüklüğü Lideri' ödülüne layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından 2016 yılından bu yana aralıksız devam eden ve gelenekselleşen TSPB Altın Boğa Ödülleri, İstanbul'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Altın Boğa Ödülleri, sermaye piyasalarının gelişmesine, bilinirliğinin artırılmasına katkıda bulunmayı ve sektör profesyonellerinin başarı hikayelerini kamuoyunda görünür kılmayı amaçlıyor.

Sermaye piyasası faaliyetlerine göre 5 kategoride 20 dalda Altın Boğa Ödülünün verildiği törende, 'Katılım Yatırım Fonları Portföy Büyüklüğü Lideri' ödülü, Kuveyt Türk Portföy Genel Müdür Hamit Kütük'e takdim edildi.

2015 yılında kurulan ve sektör genelinde 2023 yılını 'yönetilen portföy büyüklüğü' bakımından 7. sırada tamamlayan Kuveyt Türk Portföy, yaklaşık 200 milyar lira portföy büyüklüğü ile katılım esaslı yatırım fonlarında lider konumunda.



Geliştirdiği birçok yenilikçi ürünle katılım hassasiyeti olan yatırımcılara uygun yatırım çözümleri sunan Kuveyt Türk Portföy, faaliyetleriyle sermaye piyasalarının gelişmesine ve çeşitlilik kazanmasına katkı sağlıyor.

- Altın cinsinden fon payı alım satımını hayata geçirdi

Kurumsal yatırımcılar başta olmak üzere yatırımcı tabanını genişletmeyi hedefleyen Kuveyt Türk Portföy, katılım finans alanında TL ve döviz nakit akışı yönetimine dair yatırım fonları geliştiriyor. Geleneksel yatırım aracı olarak görülen altın ürününe yönelik kurduğu Altın Katılım Fonu ile sektördeki en büyük altın yatırım fonunu yöneten Kuveyt Türk Portföy, ana ortağı Kuveyt Türk ile Türkiye'de ilk ve tek olarak altın cinsinden fon payı alım satımını hayata geçirdi ve altın yatırımının sermaye piyasalarına yönlenmesine katkı sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Portföy Genel Müdürü Hamit Kütük, kısa zamanda elde ettikleri başarının ardında, yatırımcıların ihtiyaçlarına odaklanan yenilikçi ürün geliştirme motivasyonlarının olduğunu belirtti.

Kütük, güncel rakamlarla en büyük katılım esaslı hisse senedi fonunu yönettiklerini aktararak, yeni kurdukları tematik fonlarla hem sektör bazında yatırımcılara çeşitlilik sağladıklarını hem de katılım finans esaslarına uygun yurt dışı hisse senetlerine yönelik müşterilerine yatırım imkanı sunduklarını kaydetti.

Söz konusu fonların TEFAS sistemi aracılığıyla tüm banka ve aracı kurumlardan erişilebilir olduğunu ifade eden Kütük, 'Yatırım kararlarının verilmesinde ve operasyonel süreçlerde dijitalleşmeyi ve yapay zeka uygulamalarını önemsiyoruz, bu alanlarda çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.' açıklamasında bulundu.

Alınan ödülün, uyguladıkları stratejilerle birlikte ekibin özverili çalışmasının ve yatırımcıların güvenlerinin ortak bir sonucu olduğunu vurgulayan Kütük, katılım finans esaslı ürünlerin çeşitlenmesi ve yaygınlaşmasıyla sermaye piyasalarının büyümesinde önemli rol üstlendiklerini aktardı.