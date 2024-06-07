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Umre dönemi başlıyor! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarihi duyurdu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Umre dönemi başlıyor! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarihi duyurdu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2024-2025 Umre döneminin 22 Temmuz'da başlayacağını duyurdu.

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Erbaş, konuya ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"2024-2025 Umre dönemi, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz öncülüğünde 22 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla başlıyor.

Kutsal topraklara kavuşmak isteyen vatandaşlarımız 10 Haziran itibarıyla kayıtlarını il ve ilçe müftülükleri ile e-Devlet üzerinden yapabilecektir. Yüce Rabbimiz çıkılacak bu kutlu yolu hayırlı ve mübarek eylesin."

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