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LGS'de tartışmalı "makara sistemi" sorusu: Eğitimciler ikiye bölündü

LGS'de tartışmalı "makara sistemi" sorusu: Eğitimciler ikiye bölündü

Pazar günü 1 milyonu aşkın öğrencinin katıldığı LGS'de bir fizik sorusu eğitimcileri ikiye böldü. Fen bilimleri testinin 13. sorusu olan "makara sistemi" sorusunda, A ve C şıkları doğru cevap olarak gösterildi. Bu durum, birçok eğitimci tarafından yanlış olarak değerlendirildi ve sorunun iptal edilmesi istendi.

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Pazar günü 1 milyondan fazla öğrencinin katıldığı LGS'de bir fizik sorusu eğitimcileri ikiye böldü. Fen bilimleri testinin 13. sorusu olan "makara sistemi" sorusunda, A ve C şıkları doğru cevap olarak gösterildi. Bu durum, birçok eğitimci tarafından yanlış olarak değerlendirildi ve sorunun iptal edilmesi istendi.

MEB tarafından yayınlanan cevap anahtarında “makara sistemi” sorusunun doğru cevabı, C şıkkında yer alan ‘iki ve üç’ seçeneği olarak verildi.

Ancak eğitimcilerin bir kısmı A şıkkında yer alan ‘yalnız üç’ cevabının doğru olduğunu savundu.

Fen bilimleri öğretmeni Burhan Çakır, öğrencilerden ziyade yetişkinlerin daha detaylı düşündüğü belirterek, "Aslında öğretmenler A şıkkına gidiyor. Fakat yüzeysel düşündüğümüzde öğrenciler daha fazla doğru cevaba ulaşmış." dedi.

Çakır, cevap olarak verilen C şıkkının neden doğru olduğunu şu şekilde anlattı:

"Tahtanın sadece başlangıçta ve yatay dengede olduğunu bilindiğine göre diyor. Yani arada denge bozulmuş peki bu arada denge neden bozulur? sorunun cevabı da burada. A diyenler bu ikinciye bu nedenle ikna ediliyorlar. Birinci ve ikinciyi aynı anda çektiklerinde sistemin dengesi bozulmuyor. ama birinci işçi çekim yaptığında gördüğünüz gibi denge bozuluyor tekrar sağlanması için ikinci işçinin de ipi çekmesi lazım. birinci işçi 10 cm çektiyse aynı oranda ikincinin de çekmesi lazım. Üç tane de hareketli makara var az bir kuvvetle büyük kuvvet kaldıyoruz yani özetle soruda bir hata gözükmüyor."

Soru iptal edilecek mi?

Soru iptalleri için itirazlar sınav tarihinden itibaren 5 gün içinde Milli Eğitim Bakanlığı'na yapılıyor. Bu süre zarfındaki değerlendirmeler neticesinde eğer soru iptal edilmezse idari mahkemeye başvurulabiliyor.

LGS
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