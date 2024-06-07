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Honda City modeli için özel kampanya 250 bin lira 12 ay sıfır faiz taksit imkanı

Honda City modeli için özel kampanya 250 bin lira 12 ay sıfır faiz taksit imkanı

Honda, geçen ay City modeli için başlattığı özel kampanyayı, haziran ayında da sürdürüyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honda'nın yüksek donanım özellikleri ve konforlu sürüş performansı ile öne çıkan City modeline özel kampanyası, haziran ayında limitli sayıda City için geçerli olacak.

6 yıllık Honda garantisine sahip City modeli nakit alımlarda 225 bin TL indirim seçeneğiyle 1 milyon 30 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Kampanya kapsamında 250 bin TL'ye kadar kredi kullanımına, yüzde 0 faiz oranı ile 12 ay taksit imkanı sağlanıyor.

Haziran ayı boyunca City sahibi olmak isteyenler, Honda showroomlarında bu kampanyadan yararlanabiliyor.

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