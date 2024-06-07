BIST 10.201
DOLAR 32,25
EURO 35,20
ALTIN 2.421,20
HABER /  MEDYA

AK Partili Mehmet Metiner'den değişim çıkışı: Tepeden başlamalı

AK Partili Mehmet Metiner'den değişim çıkışı: Tepeden başlamalı

AK Partili Mehmet Metiner, parti içindeki tartışmalara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Metiner, "Değişim tepeden başlamalı" dedi.

Abone ol

AK Parti 'de 31 Mart seçimlerinin ardından yaşanan değişimin nasıl olacağına dair tartışmalar sürüyor.

Değişim tartışmalarına yönelik bir değerlendirme de 24. ve 25. dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'den geldi.

Metiner, değişimin tepeden başlaması gerektiğini belirterek "Tepede değişim olmadan altta yapılacak hiçbir değişim şifa olmaz" dedi.

Metiner'in paylaşımı şöyle: 

"AK Parti’de de değişim tepeden başlamalı. Tepede değişim olmadan altta yapılacak hiç bir değişim sadre şifa olmaz. O yüzden genel merkez yönetiminin belirleneceği kongre öncesinde yapılacak alttaki teşkilat değişimleri yeni kırgınlıkların veya savrulmaların önünü açmaktan öte bir sonuç doğurmaz."

ÖNCEKİ HABERLER
Fatih'te öğretmeni öldüren şahıs yakalandı! Cinayetin nedenini polislere itiraf etti
Fatih'te öğretmeni öldüren şahıs yakalandı! Cinayetin nedenini polislere itiraf etti
CHP Parti Meclisi pazartesi günü toplanacak! Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti...
CHP Parti Meclisi pazartesi günü toplanacak! Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti...
Yedi Güzel Adam'ın zarif şairi: Cahit Zarifoğlu otostop yaparak Avrupa'yı dolaştı
Yedi Güzel Adam'ın zarif şairi: Cahit Zarifoğlu otostop yaparak Avrupa'yı dolaştı
LGS'de tartışmalı "makara sistemi" sorusu: Eğitimciler ikiye bölündü
LGS'de tartışmalı "makara sistemi" sorusu: Eğitimciler ikiye bölündü
Honda City modeli için özel kampanya 250 bin lira 12 ay sıfır faiz taksit imkanı
Honda City modeli için özel kampanya 250 bin lira 12 ay sıfır faiz taksit imkanı
Otomobiline binmek için yürüyordu! Müteahhit kanlar içinde kaldı
Otomobiline binmek için yürüyordu! Müteahhit kanlar içinde kaldı
Yılmaz Tunç'tan Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilişkin açıklama
Yılmaz Tunç'tan Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilişkin açıklama
Aile Destek Programı ödemeleri Kurban Bayramı dolayısıyla öne çekildi
Aile Destek Programı ödemeleri Kurban Bayramı dolayısıyla öne çekildi
Merkez Bankası'ndan önemli faiz kararı!
Merkez Bankası'ndan önemli faiz kararı!
Dünyaca ünlü yazar Fransa’daki imza günlerinde kitapseverlerle buluştu
Dünyaca ünlü yazar Fransa’daki imza günlerinde kitapseverlerle buluştu
Umre dönemi başlıyor! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarihi duyurdu
Umre dönemi başlıyor! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarihi duyurdu
Kuveyt Türk Portföy'e 'Katılım Yatırım Fonları Portföy Büyüklüğü Lideri' ödülü
Kuveyt Türk Portföy'e 'Katılım Yatırım Fonları Portföy Büyüklüğü Lideri' ödülü