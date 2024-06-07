AK Partili Mehmet Metiner'den değişim çıkışı: Tepeden başlamalı

AK Partili Mehmet Metiner, parti içindeki tartışmalara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Metiner, "Değişim tepeden başlamalı" dedi.

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AK Parti 'de 31 Mart seçimlerinin ardından yaşanan değişimin nasıl olacağına dair tartışmalar sürüyor.

Değişim tartışmalarına yönelik bir değerlendirme de 24. ve 25. dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'den geldi.

Metiner, değişimin tepeden başlaması gerektiğini belirterek "Tepede değişim olmadan altta yapılacak hiçbir değişim şifa olmaz" dedi.

Metiner'in paylaşımı şöyle:

"AK Parti’de de değişim tepeden başlamalı. Tepede değişim olmadan altta yapılacak hiç bir değişim sadre şifa olmaz. O yüzden genel merkez yönetiminin belirleneceği kongre öncesinde yapılacak alttaki teşkilat değişimleri yeni kırgınlıkların veya savrulmaların önünü açmaktan öte bir sonuç doğurmaz."