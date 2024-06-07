Çağla Şıkel'in sözleri olay oldu: Platoniğe düştüm çünkü o bana aşık diye düşünüyordum

Ahmet Mümtaz Taylan’ın NTV ekranlarında yayınlanan “Empati” isimli programının bu haftaki konuğu Çağla Şıkel oldu. Şıkel "Kuzey bir kıza aşık oldu. Kuzey başkasına aşık olunca çok tuhaf hissettim. Platoniğe düştüm. Çünkü o bana aşık diye düşünüyordum" dedi.

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Empati programına Çağla Şıkel konuk oldu. Gerçek yaşam öykülerinin paylaşıldığı programda Çağla Şıkel'in yaptığı açıklamalar sosyal medyada çok konuşuldu.

Şıkel "Kuzey bir kıza aşık oldu. Kuzey başkasına aşık olunca çok tuhaf hissettim. Platoniğe düştüm. Çünkü o bana aşık diye düşünüyordum. Ben de ona aşığım. Bir gün Kuzey'e 'Neden benim sevgilim olmuyor biliyor musun?' dedim. 'Kalbimi o kadar çok dolduruyorsun ki yer yok' dedim. Sonra durup kendime 'Ben bu çocuğa ne dedim?' diye düşündüm. O an içimden öyle söylemek geldi. O kadar kalbimi dolup taşıran bir duygu. İyi ki onlar gibi evlatlarım var. İyi ki anne olmuşum. Çok şanslıyım" dedi.

Kuzey ve Uzay adında iki oğlu olan Şıkel şu ifadeleri kullandı:

“Erken menopoz riskim var. Henüz girmedim ama o dönem çok da belli değil. Ailesel, genetik kaynaklı. Yumurtalarımı dondurdum 6-7 yıl önce. ‘Varken dursun’ dedim ve yaptım. Şu an o kadar yüksek değilim. Çünkü Uzay ile Kuzey'e ilgi düzeyim arttı. Zaten baş etmekte böyle zorlanıyorum, dalgalanıyorum. Sürekli kendime bir şeyler katmak zorundayım. Oturduğumuz yerden annelik yapamıyoruz ama doğurma hissi bana çok güzel geliyor. Ben normal doğum yaptım. Tekrar bir çocuk büyütmek isterim ben."