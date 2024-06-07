BIST 10.175
DOLAR 32,28
EURO 35,01
ALTIN 2.413,17
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bolu'da minibüs takla attı! Feci kazada 1 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı

Bolu'da minibüs takla attı! Feci kazada 1 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde minibüsün takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Abone ol

Otoyolda İstanbul istikametine seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 DAY 10 plakalı minibüs, Bahçeköy köyü mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra takla atttı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Sağlık personelince hastaneye kaldırılan yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Çağla Şıkel'in sözleri olay oldu: Platoniğe düştüm çünkü o bana aşık diye düşünüyordum
Çağla Şıkel'in sözleri olay oldu: Platoniğe düştüm çünkü o bana aşık diye düşünüyordum
Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 11 zanlı yakalandı
Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 11 zanlı yakalandı
AK Partili Mehmet Metiner'den değişim çıkışı: Tepeden başlamalı
AK Partili Mehmet Metiner'den değişim çıkışı: Tepeden başlamalı
Fatih'te öğretmeni öldüren şahıs yakalandı! Cinayetin nedenini polislere itiraf etti
Fatih'te öğretmeni öldüren şahıs yakalandı! Cinayetin nedenini polislere itiraf etti
CHP Parti Meclisi pazartesi günü toplanacak! Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti...
CHP Parti Meclisi pazartesi günü toplanacak! Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti...
Yedi Güzel Adam'ın zarif şairi: Cahit Zarifoğlu otostop yaparak Avrupa'yı dolaştı
Yedi Güzel Adam'ın zarif şairi: Cahit Zarifoğlu otostop yaparak Avrupa'yı dolaştı
LGS'de tartışmalı "makara sistemi" sorusu: Eğitimciler ikiye bölündü
LGS'de tartışmalı "makara sistemi" sorusu: Eğitimciler ikiye bölündü
Honda City modeli için özel kampanya 250 bin lira 12 ay sıfır faiz taksit imkanı
Honda City modeli için özel kampanya 250 bin lira 12 ay sıfır faiz taksit imkanı
Otomobiline binmek için yürüyordu! Müteahhit kanlar içinde kaldı
Otomobiline binmek için yürüyordu! Müteahhit kanlar içinde kaldı
Yılmaz Tunç'tan Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilişkin açıklama
Yılmaz Tunç'tan Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilişkin açıklama
Aile Destek Programı ödemeleri Kurban Bayramı dolayısıyla öne çekildi
Aile Destek Programı ödemeleri Kurban Bayramı dolayısıyla öne çekildi
Merkez Bankası'ndan önemli faiz kararı!
Merkez Bankası'ndan önemli faiz kararı!