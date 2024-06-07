BIST 10.175
DOLAR 32,28
EURO 35,01
ALTIN 2.413,17
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

6. sınıf öğrencisinin üzerine kaynar su serpen öğretmen açığa alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
6. sınıf öğrencisinin üzerine kaynar su serpen öğretmen açığa alındı

 Karaman'ın Başyayla ilçesinde ortaokul öğrencisinin sıcak suyla yaralandığı iddiasıyla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Abone ol

İddiaya göre, ilçedeki okulun 6. sınıf öğrencisi Y.K.A. (12), okulda görevli öğretmen Ş.A. tarafından üzerine sıcak suyun serpilmesi sonucu yaralandı.

Vücudunda hafif yanıklar oluşan Y.K.A. tedavi altına alındı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce soruşturma başlatıldığı, Ş.A'nın açığa alındığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ersun Yanal'ın yeni takımı belli oldu! Resmi açıklama geldi
Ersun Yanal'ın yeni takımı belli oldu! Resmi açıklama geldi
Gazze'de can kaybı 36 bin 731'e çıktı
Gazze'de can kaybı 36 bin 731'e çıktı
Pendikspor, İbrahim Üzülmez defterini kapattı
Pendikspor, İbrahim Üzülmez defterini kapattı
Polis ekipleri motosikletliyi affetmedi: 45 bin 837 lira ceza kesildi
Polis ekipleri motosikletliyi affetmedi: 45 bin 837 lira ceza kesildi
Bolu'da minibüs takla attı! Feci kazada 1 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı
Bolu'da minibüs takla attı! Feci kazada 1 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı
Çağla Şıkel'in sözleri olay oldu: Platoniğe düştüm çünkü o bana aşık diye düşünüyordum
Çağla Şıkel'in sözleri olay oldu: Platoniğe düştüm çünkü o bana aşık diye düşünüyordum
Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 11 zanlı yakalandı
Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 11 zanlı yakalandı
AK Partili Mehmet Metiner'den değişim çıkışı: Tepeden başlamalı
AK Partili Mehmet Metiner'den değişim çıkışı: Tepeden başlamalı
Fatih'te öğretmeni öldüren şahıs yakalandı! Cinayetin nedenini polislere itiraf etti
Fatih'te öğretmeni öldüren şahıs yakalandı! Cinayetin nedenini polislere itiraf etti
CHP Parti Meclisi pazartesi günü toplanacak! Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti...
CHP Parti Meclisi pazartesi günü toplanacak! Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti...
Yedi Güzel Adam'ın zarif şairi: Cahit Zarifoğlu otostop yaparak Avrupa'yı dolaştı
Yedi Güzel Adam'ın zarif şairi: Cahit Zarifoğlu otostop yaparak Avrupa'yı dolaştı
LGS'de tartışmalı "makara sistemi" sorusu: Eğitimciler ikiye bölündü
LGS'de tartışmalı "makara sistemi" sorusu: Eğitimciler ikiye bölündü