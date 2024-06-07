Ersun Yanal'ın yeni takımı belli oldu! Resmi açıklama geldi

Fenerbahçe'yi şampiyon yapan son teknik direktör konumunda olan Ersun Yanal, 1. Lig'e yükselen Amedspor ile anlaştı.

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Önümüzdeki sezon Trendyol 1. Lig'de devam edecek Amed Sportif, Fenerbahçe'nin eski hocası Ersun Yanal ile anlaştı.

Fenerbahçe'yi son şampiyon yapan hoca konumunda bulunan Ersun Yanal, Amedspor'un teklifini kabul etti. Bir süredir teknik direktörlük yapmayan Ersun Yanal ile 1 yıllık anlaşma sağlayan Amedspor resmi açıklamayı yaptı.

Amedspor: "Amedspor olarak, Türk futbolunda devrim yaratan teknik direktörlerden Ersun Yanal ile prensipte anlaşma sağlamış bulunmaktayız." Fenerbahçe'nin son şampiyonluğunda takımın başında yer alan Ersun Yanal, Süper Lig tarihinin en erken şampiyonluğuna imza atmıştı.