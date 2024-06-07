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Esenyurt Belediye Başkanı'nın kayınbirader ataması Özel'den veto yedi

Esenyurt Belediye Başkanı'nın kayınbirader ataması Özel'den veto yedi

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, kayınbiraderini belediyede işe alması ve olayı "Başka birini bulamadım." sözleriyle savunmasının ardından CHP lideri Özgür Özel'den açıklama geldi.

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31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından belediyelerde yapılan akraba ve partili atamalarına en son CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in kayınbiraderini ataması eklenmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP lideri Özgür Özel, "Bugün öğle saatlerinde atama geri alındı." dedi.

"O YETKİNLİKTE KİMSEYİ BULAMADIĞI İÇİN ATADIĞINI SÖYLEDİ"

CHP Genel Başkanı Özel, Esenyurt Belediye Başkanı'nın kayınbiraderini ataması ve "Başka birini bulamadım." şeklindeki skandal savunmasıyla ilgili "Sorunun çözüldüğünü ifade etmek isterim. Belediye başkanımız bir pozisyonda o yetkinlikte kimseyi bulamadığı için kayınbiraderini atamak zorunda kaldığını söyledi. Duyar duymaz kendisini uyardık; bugün öğle saatlerinde atama geri alındı. Yapılmamış sayıyoruz. Akraba ataması gerçekleşmedi." dedi.

NE OLMUŞTU?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in kayınbiraderini belediyede görevlendirmesi tepki çekmiş, Özer, eleştirilere "Böyle dedikodularla uğraşmayın. Kayınbiraderim olduğu için değil, o alanda başka birini bulamadığım için çalışıyor ve çalışacak." yanıtını vermişti.Özer, ayrıca kayınbiraderinin özelliklerini sıralayarak "Bu alanda Esenyurt'ta koyabileceğim adam yoktur. O yüzden dışarıdan getirdim. Ama kayınbiraderim olduğu için değil. Üniversitede genel sekreterlik yapmış, hastane başmüdürlüğü yapmış." sözlerini sarf etmişti.

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