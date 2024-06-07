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Sakarya'da bir kişi cami avlusunda ölü bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sakarya'da bir kişi cami avlusunda ölü bulundu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kişi cami avlusunda ölü bulundu.

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Sarıkışla Camisi'ne namaz kılmaya gelenler, bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, yatan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri ölen kişinin Feridun S. (64) olduğunu tespit etti.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Feridun S'nin cenazesi, Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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