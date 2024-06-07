BIST 10.137
DOLAR 32,35
EURO 34,99
ALTIN 2.403,18
HABER /  GÜNCEL

Reha Muhtar'a nafaka ödemesine karar verilen Deniz Uğur'dan açıklama

Reha Muhtar'a nafaka ödemesine karar verilen Deniz Uğur'dan açıklama

Oyuncu Deniz Uğur ile ikiz çocuklarının babası Reha Muhtar arasındaki nafaka davasında karar çıktı. Mahkeme, Deniz Uğur'un, Reha Muhtar'a nafaka ödemesine karar verdi. Uğur konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

Abone ol

Ünlü oyuncu Deniz Uğur ile ikiz çocuklarının babası Reha Muhtar arasındaki nafaka davası sonuçlandı. Mahkeme, Uğur'un çocukları için Muhtar'a nafaka ödemesine karar verdi. Kararın ardından Deniz Uğur'dan açıklama gecikmedi.

Görülen duruşmada mahkeme, çiftin kızı Mina'nın velayetini anneye, Poyraz'ı ise babaya verdi.

Oğlu için eski eşine aylık 7 bin 500 TL iştirak nafakası ödemesine karar verilen Deniz Uğur, X hesabından yaptığı paylaşımda "Nafakanı aksatmadan, gururla ödeyeceğim Reha Muhtar. Çünkü adamlık bunu gerektirir. Görüldüğü üzere adam olmanın cinsiyetle ilgisi yoktur" dedi.

Birçok projede yer alan Deniz Uğur ile Reha Muhtar 2010 yılında boşanmıştı. Uğur, daha önce eski eşine kızına şiddet uyguladığını ileri sürerek velayet davası açmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
PTT’den kargo ücretlerine yüzde 40 zam
PTT’den kargo ücretlerine yüzde 40 zam
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı'nda konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı'nda konuştu
Çin'in döviz rezervleri mayısta 3,2 trilyon doları aştı
Çin'in döviz rezervleri mayısta 3,2 trilyon doları aştı
TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan dikkat çeken enflasyon açıklaması: Her ay gerileyecektir
TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan dikkat çeken enflasyon açıklaması: Her ay gerileyecektir
6. sınıf öğrencisinin üzerine kaynar su serpen öğretmen açığa alındı
6. sınıf öğrencisinin üzerine kaynar su serpen öğretmen açığa alındı
Ersun Yanal'ın yeni takımı belli oldu! Resmi açıklama geldi
Ersun Yanal'ın yeni takımı belli oldu! Resmi açıklama geldi
Gazze'de can kaybı 36 bin 731'e çıktı
Gazze'de can kaybı 36 bin 731'e çıktı
Pendikspor, İbrahim Üzülmez defterini kapattı
Pendikspor, İbrahim Üzülmez defterini kapattı
Polis ekipleri motosikletliyi affetmedi: 45 bin 837 lira ceza kesildi
Polis ekipleri motosikletliyi affetmedi: 45 bin 837 lira ceza kesildi
Bolu'da minibüs takla attı! Feci kazada 1 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı
Bolu'da minibüs takla attı! Feci kazada 1 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı
Çağla Şıkel'in sözleri olay oldu: Platoniğe düştüm çünkü o bana aşık diye düşünüyordum
Çağla Şıkel'in sözleri olay oldu: Platoniğe düştüm çünkü o bana aşık diye düşünüyordum
Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 11 zanlı yakalandı
Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 11 zanlı yakalandı