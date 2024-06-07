60 milyar avro yolda! 'Türkiye'yi dört gözle bekliyoruz'

Türkiye ile Almanya arasındaki ticaret hacminin 60 milyar avroya doğru ilerlediğini kaydeden AHK Türkiye Genel Sekreteri Burkhardt Hellemann, Alman-Türk ekonomik ilişkilerini geliştirmek için çalışmayı dört gözle beklediğini ifade etti.

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Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın (AHK) düzenlediği 30. yıl kutlaması ve yaz partisi İstanbul'da gerçekleştirildi.

Alman ve Türk ekonomi paydaşları, kurum ve devlet temsilcilerinden oluşan yaklaşık 600 kişi kutlama programında bir araya geldi. 1994 yılından bu yana Türkiye ile Almanya arasındaki ticaretin gelişmesine katkı sağlayan ve uluslararası bağlantıları ile bu sürece destek veren Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası, 30'uncu yılını etkinlikle kutladı.

Etkinliğin açılışında konuşan Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu Johannes Regenbrecht, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni Genel Sekreteri Burkhardt Hellemann'a başarılar dileyerek, bir önceki Genel Sekreter Dr. Thilo Pahl'ın başarılarını da takdir etti.

Regenbrecht, 1200'e yakın Türk ve Alman şirketini temsil eden Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın ticari alışverişi ve yatırımı teşvik etme konusunda vazgeçilmez çalışmalar yürüttüğünü belirterek, "Türkiye ve Almanya arasındaki ticaret hacminin 60 milyar avroya doğru ilerlemesi ve şirketlerin partner ülkeye yatırım yapma konusundaki ilgisinin giderek artması esasen Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası sayesindedir. AHK Türkiye'ye ülke ekonomisine verdikleri katkı için teşekkür ediyoruz." dedi.

"TİCARİ İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRMEYİ MİSYON EDİNDİK"

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK) Türkiye Başkanı Pınar Ersoy da AHK Türkiye olarak, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmek için birlikte çalışmanın ne kadar önemli olduğunu bildiklerini kaydetti.

Ersoy, "Bu ilişkiler sayesinde sayısız başarıya imza attık, Birlikte, iyi ve kötü günlerde yan yana durduk; çünkü gücümüz, hepimizin ortak gücüdür. Biz her zaman üyelerimiz arasındaki işbirliğini ve iki ülke arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmeyi misyon edindik." diye konuştu.

Üyelerin çeşitli sektörlerden gelmesinin ve gösterdikleri bağlılığın, kendilerini güçlü ve dinamik bir topluluk yapmakta olduğunu aktaran Ersoy, "Bu gece, uzun yıllar boyunca emek vererek oluşturduğumuz işbirliği ağımızın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor ve bu özel anı hep birlikte paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Hedefimiz üyelerimiz arasındaki diyaloğu sağlamak ve Almanya ile Türkiye arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmek." açıklamasını yaptı.

AHK Türkiye Genel Sekreteri Burkhardt Helleman ise Alman-Türk ekonomik ilişkilerini geliştirmek için çalışmayı dört gözle beklediğini ifade ederek, ekonomik ilişkilerin ötesinde, iki ülkenin insanları olarak birlikte büyümeyi hedeflediklerini vurguladı.

TÜRK ŞİRKETLERE DAVET

Helleman, "AHK Türkiye, yaklaşık 1200 üyesiyle Türkiye'nin en büyük ikili odasıdır, çok aktif bir yönetim kuruluna sahiptir ve ayda yaklaşık 10 üye odaklı etkinlik düzenlemektedir. Bir oda ancak üyelerin katılımı ile gelişebilir. Sizi gelecekte de bizimle ihtiyaçlarınızı ve isteklerinizi paylaşmaya davet ediyorum. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 60 milyar avroya doğru ilerlemesinde Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın çalışmaları etkilidir." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinliğin ana partneri Mengerlerg Group'tan, Mengerler Ankara Genel Müdürü Ünal Keskin de Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın kuruluşunun 30'uncu yılını kutladıklarını ve bugüne kadar üyeleri ile birlikte ülke ekonomisine yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ettiklerini kaydetti.

Keskin, "Üyesi olmaktan onur duyduğumuz AHK Türkiye'nin, kuruluşundan bugüne kadar sağladığı hizmet çeşitliliği ile daima yanımızda olduğunu bilmek, bizler için büyük bir güvence oluşturmaktadır." şeklinde konuştu.