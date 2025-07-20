İsrail'den Gazze için yeni sürgün planı

İsrail, Gazze Şeridi’ndeki Deir el-Balah'a ilk kez kara harekatı düzenleneceğine işaret ederek, "İsrail ordusu daha önce ayak basmadığı bölgelere doğru genişliyor" dedi.

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İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sürdürürken, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Gazze Şeridi’ndeki Deir el-Balah kentine ilk kez kara harekatı düzenleneceğini duyurdu.

IDF Sözcüsü Avichay Adraee, Deir el-Balah’taki bazı bölgeler için tahliye uyarısı yayınlandığını açıkladı.

Adraee, "Deir el-Balah kentindeki 130, 132-134, 136-139, 2351 sayılı bloklar ve çadırlarda kalan kişilerin dikkatine, IDF daha önce ayak basmadığı bölgelere doğru genişlerken, düşmanlarının bölgedeki imkanlarını ve altyapılarını muazzam bir kuvvetle imha etmeye devam ediyor. Güvenliğiniz için bölgeyi derhal terk edin ve güneydeki El-Mawasi bölgesine hareket edin" dedi.

HAARETZ: FİLİSTİNLİLERİ ZORLA YERİNDEN ETME PLANININ PARÇASI OLABİLİR

İsrail’in Hamas’ın İsrailli esirleri Deir el-Balah bölgesinde tuttuğu düşüncesi nedeniyle bölgeye daha önce saldırı düzenlemekten çekindiği biliniyor.

İsrail'in Haaretz gazetesi de konuya ilişkin haberinde, İsrail'in Gazze'ye saldırmaya başladığı Ekim 2023'ten bu yana rehinelerin olabileceği endişesiyle bu bölgede kara harekatı düzenlemediğini ve buraya saldırı düzenlemekten kaçındığını aktardı.

Gazetenin haberinde IDF'nin kentte nasıl bir eylemde bulunacağının bilinmediği, bunun "Gazze Şeridi'ndeki tüm Filistinlileri güneye doğru itme planının bir parçası olmasının muhtemel olduğu" ifade edildi.

İSRAİL, YARDIM BEKLEYENLERE ATEŞ AÇTI: 30 ÖLÜ

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde insani yardım alabilmek için bekleyen Filistinlileri hedef aldığı saldırılarda 30 kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 100 kişi yaralandı.

Hastane kaynaklarından ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeybatısında yine yardım alabilmek için bekleyen Filistinlileri hedef aldı.

İsrail ordu birlikleri, Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Sudaniye bölgesinde insani yardım alabilmek için bekleyen sivillerin üzerine zırhlı araçlardan ateş açtı, topçu atışları düzenledi.

Saldırılarda 30 kişi yaşamını yitirirken, yaklaşık 100 kişi de yaralandı.

Hastane kaynakları, İsrail bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde kısıtlı imkanlarla hizmet vermeye çalışan hastanelerin aynı anda onlarca yaralıyı kabul etmek zorunda kaldığını aktardı.

İsrail'in 22 aydan beri sürdürdüğü bombardıman ve abluka nedeniyle hastanelerde malzeme bulmakta büyük zorluk çekildiğini vurgulayan kaynaklar, Gazze Şeridi'nde hizmet vermeye gayret eden hastanelerdeki durumun "felaket" boyutunda olduğunun altını çizdi.