Kurtulmuş: 'Bütün silahları susturuyoruz, birliğin istikametinde yürüyoruz'

TBMM Başkanı Kurtulmuş, “50 yıllık terör dönemini sona erdirme” ve “silahların susması” vurgusuyla yeni bir “birlik ve kardeşlik süreci” mesajı verdi. Kürt meselesine değinen açıklamalarında, “Artık dağlarda halaylar duyulsun” çağrısı yaptı.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Rami Kütüphanesi’nde düzenlenen Şehit Mustafa Cambaz 4. Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişimini anarken aynı zamanda Türkiye'nin yeni bir döneme girdiği mesajını verdi. Konuşmasında “terörün sona erdirilmesi” ve “bütün silahların susturulması” vurgularıyla dikkat çeken Kurtulmuş, Kürt meselesine dolaylı gönderme yaparak toplumsal birlik çağrısında bulundu.

Kurtulmuş, konuşmasının başında 15 Temmuz’un Türkiye’nin yakın tarihindeki dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti:

Bu darbe girişiminin aynı zamanda bir işgal teşebbüsü olduğunu savunan Kurtulmuş, halkın “bağımsızlık ülküsüyle” sokağa çıktığını belirtti:

"15 Temmuz’un, Türkiye’nin, Cumhuriyet tarihinin, belki de Osmanlı’nın son dönemlerinden itibaren en önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu söyleyen Kurtulmuş, 15 Temmuz’un son derece karanlık, son derece hain bir darbe teşebbüsü, yıllar içerisinde planlanmış, uluslararası bağlantıları olan ve her köşe başının önceden tutulduğu bir darbe girişimi olduğunu ifade etti."



"Bu milleti sokağa sevk eden vatan sevgisidir, bayrak sevgisidir, mukaddesatıdır, inancıdır ama hepsinden daha üstte, bu inançlarla yoğrulmuş olan bağımsızlık ülküsüdür ve bağımsızlığına olan düşkünlüğüdür."

“BÜTÜN SİLAHLARI SUSTURUYORUZ”

Kurtulmuş, konuşmasının en dikkat çekici kısmında, 50 yıllık terör döneminin geride bırakıldığını ve Türkiye’nin toplumsal birlik sürecine girdiğini şu sözlerle duyurdu:

"Güçlü Türkiye, güçlü bir bölge demektir. Onun için Türkiye’deki farklılıkları bir tarafa bırakmanın en önemli unsurlarından birisi olarak gördüğümüz yüz yıllık cumhuriyet tarihimizin yarısından fazlasını işgal eden, 50 yıllık terör dönemini sona erdirmek, bu milleti prangayla ayaklarından bağlayan ve her vesileyle dış müdahalelere açık hale getiren bu terörden tamamen kurtulmak için bir sürece girmiş bulunuyoruz. Bu ülkenin çocukları artık dağlarda kurşun seslerini değil, dağlarda halayları, birlik ve beraberlik şarkılarını ve kardeşlik türkülerini dinleyecek. Bu ülkenin çocukları, bu ülkenin her şehrinde bilimle, sanatla, kültürle, edebiyatla ve geleceğe doğru aydınlık bir ufkun çizgisinde yürüyerek bir arada olacak. Bunun için 50 küsur yıldır içimize soktukları bu terör belasını tamamen bir kenara bırakıyor ve inşallah 86 milyon olarak iç kalemizi tahkim etmek üzere bütün silahları susturuyor ve birliğin, beraberliğin istikametinde yolumuza devam ediyoruz."

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN SÜREÇ BAŞLADI”

Kurtulmuş’un konuşmasında, 1990’ların başından itibaren planlı şekilde sürdürülen “bölme ve parçalama girişimlerine” karşı, bugün artık “terörsüz Türkiye” yolunda yeni bir aşamaya geçildiği vurgulandı:

"Terörsüz Türkiye’yi tahkim etme, güçlendirme yolunda hiç şüphesiz 15 Temmuz şehitlerinin her birinin bizim üzerimizde aydınlatıcı bir rolü vardır ve aynı zamanda bu süreçte başarıyla yolumuzu sürdürmek ve tamamlamak için onların bizim üzerimizde hakları vardır. Hep beraber inşallah Türkiye’yi bir daha hiçbir terör örgütünün hareket etmeyeceği, bir daha hiçbir örgütün bu ülkenin çocuklarını, gençlerini kandırıp dağa götüremeyeceği, hep birlikte beraberce, el ele gönül gönüle yaşayacağımız bir Türkiye’ye inşa edeceğiz."