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Ekrem İmamoğlu'ndan 'Altan Öymen' mesajı

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Altan Öymen' mesajı

Eski CHP Genel Başkanı, gazeteci-yazar Altan Öymen'in vefatıyla ilgili siyasilerden başsağlığı mesajları art arda geldi.

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Son olarak tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Öymen ile ilgili yayımladığı mesajında "Gazetecilikten siyasete uzanan ömrü boyunca demokrasiden ve özgürlüklerden asla taviz vermedi. 12 Mart ve 12 Eylül darbeleri sonrası susturulmak istenen basına karşı gösterdiği onurlu duruş, demokrasi savunuculara hep ilham oldu" ifadeleriyle başsağlığı diledi.

CHP’nin beşinci Genel Başkanı, gazeteci-yazar Altan Öymen, dün tedavi gördüğü İstanbul Şişli’deki Florence Nightingale Hastanesi’nde hayatını kaybetti. 93 yaşındaki Öymen, 6 hafta önce geçirdiği başarılı akciğer ameliyatının ardından bir virüs enfeksiyonuna yakalanmıştı.

Öymen’in vefatı siyaset ve basın dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Son olarak Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Öymen için bir taziye mesajı yayımladı.

'DEMOKRASİ SAVUNUCULARA İLHAM OLDU'

Mesajı “Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi” hesabından avukatları aracılığıyla yayımlanan İmamoğlu, “Cumhuriyet Halk Partimizin eski Genel Başkanı, gazeteci ve siyasetçi Altan Öymen’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Gazetecilikten siyasete uzanan ömrü boyunca demokrasiden ve özgürlüklerden asla taviz vermedi. 12 Mart ve 12 Eylül darbeleri sonrası susturulmak istenen basına karşı gösterdiği onurlu duruş, demokrasi savunuculara hep ilham oldu” dedi.


'PARTİMİZİN YENİDEN AYAĞA KALKMASINDA ÖNEMLİ ROL OYNADI'
İmamoğlu, “1999’da CHP’nin zor bir döneminde genel başkanlığı üstlenerek partimizin yeniden ayağa kalkmasında önemli rol oynadı. Nezaketi, birikimi ve ilkeli duruşuyla her zaman örnek aldığımız bir isim olarak anılacak. Kederli ailesine, sevenlerine ve tüm partililerimize başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

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