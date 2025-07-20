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Halk arasında 'uyuyan prens' olarak bilinen Suudi Arabistanlı Prens Velid vefat etti

Halk arasında 'uyuyan prens' olarak bilinen Suudi Arabistanlı Prens Velid vefat etti

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, geçirdiği trafik kazası sonucu 20 yıldır komada olan ve bu sebeple de "uyuyan prens" olarak adlandırılan Prens Velid hayatını kaybetti.

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Suudi Arabistan'da geçirdiği trafik kazası sonucu 20 yıldır komada olan Prens Velid bin Halid bin Talal bin Abdulaziz Al Suud'un vefat ettiği belirtildi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, 20 yıldır komada olan ve bu sebeple de "uyuyan prens" olarak adlandırılan Prens Velid hayatını kaybetti.

1990 doğumlu olan Prens, Harp Okulu'nda okurken 2005 yılında trafik kazası geçirmiş ve beyninde oluşan ağır hasar sonucu komaya girmişti.

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