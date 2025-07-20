Yaz aylarında salmonella artıyor! Böyle bulaşıyor, 2 günde belirtiler başlıyor

Yaz aylarının vazgeçilmezi piknik ve açık hava etkinliklerinde besin zehirlenmelerine yol açan Salmonella bakterisi tehlikesi artıyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Kübra Dilan Öztürk, sıcaklık artışıyla çoğalan bu bakteriye karşı gıda güvenliği ve hijyen kurallarına dikkat çekiyor.

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Yaz sıcakları kendini iyice hissettirirken, keyifli sofralarınıza davetsiz bir misafir ortak olabilir. Salmonella özellikle bu mevsimde gıda zehirlenmelerinin baş sorumlusu olarak karşımıza çıkıyor. Bu virüs basit hijyen kuralları ihmal edildiğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Medipol Bahçelievler Hastanesi’nden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Dilan Öztürk, yaz keyfinizin kabusa dönüşmemesi için hayati uyarılarda bulunuyor.

2 BİNDEN FAZLA ALT TÜRÜ BULUNUYOR

Salmonella bakterisinin özellikle sıcakların artmasıyla birlikte yaz aylarında daha sık karşılaşılan bir bakteri olduğunu belirten Dr. Öztürk, “Salmonella, 2000’den fazla alt türü bulunan ve çoğunlukla bağırsak enfeksiyonlarına yol açan bir bakteri. Besin zehirlenmelerinde önemli bir yere sahip” dedi. Salmonella bakterisi bulaşma yolları hakkında önemli bilgiler aktaran Dr. Öztürk, “Sıcak ve nemli ortamları seviyor ve özellikle çürümüş ya da uygun pişirilmemiş besinlerde hızla çoğalıyor. Ağız yoluyla dışkıdan bulaşan bu bakteri, genellikle hayvanlar ve insan bağırsaklarında bulunuyor. Kontamine olmuş eller ve gıdalar yoluyla kişilere bulaşıyor. Enfekte olduktan sonra yaklaşık 2 ila 3 gün içinde belirtiler ortaya çıkıyor” diye konuştu.

BELİRTİLER VE RİSK GRUPLARI

Hastalarda genellikle bulantı, kusma, ateş, ishal ve karın krampları görüldüğünü aktaram Dr. Öztürk, “Bu belirtiler ortaya çıktıktan sonra vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak gerekiyor. Çoğu vakada hastalık tedavi olmadan kendiliğinden iyileşse de özellikle bebekler, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde ciddi sıvı kaybına bağlı hastaneye yatış gerekebiliyor” diye konuştu.

GIDA VE SU GÜVENLİĞİNE ÖNEM VERİN

Dr. Öztürk, “Piknik ya da doğa aktivitelerinde kaynağı belli olmayan sulardan su içilmemeli. Güvenilir içme suları tercih edilmeli, gerekirse su en az 10 dakika kaynatılmalı” dedi. Ayrıca tavuk, et, deniz ürünleri ve yumurtanın iyi pişirilmeden tüketilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Kişisel hijyenin bulaşmayı önlemede kritik olduğunun altını çizen Dr. Öztürk, “Eller yemek öncesi ve sonrası, tuvalet sonrası mutlaka su ve sabunla yıkanmalı. Çiğ etle sebze ve meyvelerin temas etmemesine özen gösterilmeli. Kesme tahtaları ayrı kullanılmalı ve buzdolabında gıdalar uygun koşullarda saklanmalı” ifadelerini kullandı.

EVDE GIDA HAZIRLARKEN DİKKAT

Salmonella’nın evde de bulaşma riskinin yüksek olduğunu belirten Dr. Öztürk, “Çiğ eti kestiğimiz tahtaları iyice temizlemeden sebze veya meyve doğramamalıyız. Aksi takdirde ev ortamında da bakterinin yayılmasına zemin hazırlanmış olur” dedi. Sebzeler, meyveler, baharatlar ve çerezler de kontamine olabiliyor. Son zamanlarda bu tür gıdalardan kaynaklanan salgınlar görüldüğünü hatırlatan Dr. Öztürk, gıda güvenliğine her zamankinden daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.