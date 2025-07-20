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Tur teknesi alabora oldu! Çoğu turist 34 kişi öldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Tur teknesi alabora oldu! Çoğu turist 34 kişi öldü

Vietnam'da fırtınanın tekneyi alabora etmesi sonucu çoğu turist 34 kişi hayatını kaybetti. Teknedeki yolcuların yaklaşık 20'sinin çocuk olduğu belirtildi.

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VN Express'in haberine göre, Vietnam'ın Ha Long Körfezi'nde, 48 yolcu ve 5 mürettebat taşıyan tur teknesi aniden çıkan fırtına nedeniyle alabora oldu.

Yetkililer, 11 kişinin kurtarıldığını, 34 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 8 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

Sınır muhafızları, donanma, polis ve liman yetkililerinin yanı sıra 27 tekne ve 2 kurtarma botunun bölgeye sevk edildiğini belirten yetkililer, arama kurtarma çalışmalarını koordine etmek üzere bir komuta merkezi kurulduğunu kaydetti.

Donanma Komutanlığından daha önce yapılan açıklamada 12 kişinin kurtarıldığı ifade edilmişti. Bu sayı 11 olarak güncellendi.

The Wonder Sea adlı teknedeki yolcuların çoğunun turist ve yaklaşık 20'sinin çocuk olduğu belirtildi.

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