Özgür Özel'den Mehmet Şimşek iddiası! Pazartesi gününü işaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Karaismailoğlu'na "Kayyumcu çırağı" diyen Özel, "Trabzonlu olacaksın, burada siyaset yapacaksın, Trabzon'un evladı 3 kere İstanbul'u kazanacak, onun yerine kayyum olarak gelmeye çalışacaksın. Yazıklar olsun be... Trabzonlu senin gibi yapmaz, utanmaz adam..." ifadelerini kullandı. Ayrıca Özel'den Kabine ve Mehmet Şimşek iddiası geldi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon'da düzenlenen mitingte konuştu. Özel, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu'na 'Kayyumcu çırağı' diyerek yüklenirken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

Özel'in açıklamasından satır başları:

"Burada yaşadığımız mesele normal siyasi mesele değildir. İşlerine gelmeyince demokrasi treninden iniyorlar. Erdoğan bu meydana geliyor. En son 68 bin kişi izlemiş. Biri şu meydanı Erdoğan'a göstersin. Adım atılacak yer kalmadı, Ey Erdoğan... Gör bakalım Trabzon ne olmuş. Bu meydanda şu an 120 bin kişiyiz ve diplomanı sorguluyoruz Erdoğan.

Koyalım hesabı ortaya

Yüksek mevkilerde Trabzon'a hayrı olmayan kişiler var. Trabzon yatırım almak, işsizlikten kurtulmak istiyor, dinleyen yok. Koyalım hesabı ortaya Trabzon yolsuzluk yapanı da görsün, hizmet yapanı da görsün.

Fındığı yerli üretiyor, yabancı kazanıyor. 11 yıldır fındıkta gelir desteğini artırmadılar. Bu sene kahverengi kokarca bahçeleri vurdu. Bütün Karadeniz için sesleniyoruz, 250 TL'nin altı zulümdür, kabul etmiyoruz. Çay için 2 kere kanun teklifi verdik, reddettiler. Kanun olmadığı için taban fiyat yok.

Yıllardır oyunuzu alan, verginizi alan, hizmete gelince Trabzon'u unutanlar var. Erdoğan halkın içinden geldik dedi, insan içine karışmıyor. AK Parti zenginler kulübüne döndü. Aşırı kibrin partisine dönüştüler. Trabzon, bunların düşen maskelerini gördü.

Adil Karaismailoğlu hedef aldı

Seçilemedikleri yere kayyumcu çırağı Adil Karaismailoğlu, İBB'ye kayyum olarak gelecek. Kayyumcu çırağı görüyor musun kalabalığı. Trabzonlu olacaksın, burada siyaset yapacaksın, Trabzon'un evladı 3 kere İstanbul'u kazanacak, onun yerine kayyum olarak gelmeye çalışacaksın. Yazıklar olsun be... Trabzonlu senin gibi yapmaz, utanmaz adam...

Mehmet Şimşek iddiası

Pazartesi kabine değişecekmiş, güya Mehmet Şimşek gidecekmiş, ama bence gitmez. İngiltere'de bir iş bulmuş, dinlenecekmiş. Darbecilikten emekli olunmaz hesap soracağız.

LGS'de şaibe iddiaları

LGS deyince bütün gençlerin içi yanıyor. Onlar sınavdayken soruların fotoğrafı dağıtılıyor. En büyük haksızlık 1'inci çıkan da zan altında kalması. Gerçekten emeğiyle çalışanlarla, yanlış işlere kalkışanlar bir araya getiriliyor. Bunu söyleyince MEB Bakanı 'Gerizekalıya anlatır gibi' dedi. Her şeyi inkar etti.

Şimdi 29 kişi görevden alındı. Ne oldu koklayarak yolunu bulan Milli Eğitim Bakanı? Kötü kokular paçandan aktı. Diğer iki büyük haksızlık var. Aman uymayın. İHL bizim evlatlarımız var. Onları bir partiye itmesin. Diğer yandan Erdoğan sanki İmam Hatip öğrencileri tapulu malıymış gibi, işsizler ordusuna katılmıyormuş gibi, 'Bizim İmam Hatipliler' diyor. Türkiye sınav güvenliğinde parmakla gösterilir diyor. Sanki FETÖ soruları çalmadı. Artık bakan evlatlarının değil, vatan evlatlarının dönemi başlıyor."