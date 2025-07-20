Muharrem İnce sonrası ne olacağı netleşti! İşte yeni partinin adı ve lideri

Muharrem İnce'nin CHP'ye geçmesi sonrası Memleket Partisi'nin akıbetinin ne olacağı netleşti. Gazeteci Barış Yarkadaş TGRT Haber'de ekrana gelen Taksim Meydanı programında yeni bir parti kurulacağı kulis bilgisini paylaştı. İşte yeni partinin adı ve lideri...

Abone ol

2018'de CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı olan ve daha sonra hem seçim döneminde hem de seçim sonraki süreçte parti içinde kendisine yönelik ilgisizlik olduğu yönündeki açıklamalarıyla Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce'nin tekrar CHP'ye dönmesiyle Memleket Partisi'nin nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyordu.

Adını ve liderini duyurdular

TGRT Haber'de izleyicilerle buluşan Taksim Meydanı'nda konuşan Gazeteci Barış Yarkadaş, konuyla ilgili önemli bir kulis bilgisi paylaştı. Partinin kurultaya gideceğini belirten Yarkadaş, parti yönetiminin yeni bir parti kuracağını ve Genel Başkan adayının da Reşat Şahin Öztürk olduğunu bildirdi.

Yarkadaş "Yarın Memleket Partisi kapanıyor. Memleket Partisi'nden bu akşam itibariyle artık tüm yöneticiler, delegeler ayrılıyorlar. Yarın kurultay da belki 5-10 kişiyle yapılacak." ifadelerini kullanarak edindiği bilgileri paylaştı.

"Yeni bir parti kurma kararı aldılar." diyen Yarkadaş, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Genel Başkan Adayı Reşat Şahin Öztürk. Cumhuriyetçi Millet Partisi'ni kurma kararı aldı. Bugün arkadaşlarıyla toplandı ve Genel Başkan adaylığını da yarın açıklayacak.

Öztürk, 20 ilde örgütlenmesinin hazır olduğunu, arkadaşlarıyla birlikte hareket edeceklerini, yola devam edeceklerini söyledi. Memleket Partisi niye kapanıyor? Memleket Partisi Başkan Vekili Asuman Ali Güven beni geçen gün aradı. 'Memleket Partisi misyonunu tamamladı, borcumuz harcımız yok. Yeni bir sayfayla yola devam etmek istiyoruz. Muharrem Bey ayrıldıktan sonra bu partinin bu şekilde devam etmesini doğru bulmuyoruz.' dedi. Partiden ayrılanlar Cumhuriyetçi Millet Partisi ile yola devam edecek."