Osimhen için belgeler tamam! İstanbul'a iniş tarihi belli oldu

Galatasaray taraftarının heyecanla beklediği Osimhen transferinde geri sayım başladı. Transferin en geç 21 Temmuz Pazartesi günü resmi olarak açıklanması bekleniyor. Osimhen'i havaalanında binlerce taraftar karşılayacak.

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Napoli ile Galatasaray Victor Osimhen transferinde el sıkıştı, her şey tamamlandı. İtalyan basınında yer alan habere göre; Sarı kırmızılılar içinde teminatın da olduğu resmi belgelerin tamamını eksiksiz bir şekilde bugün Napoli'ye sunacak.

Osimhen için Napoli'ye 40 milyon euro peşin, kalan 35 milyon euro ise 2026 yılına kadar iki eşit taksit halinde ödenecek.

"BİNLERCE TARAFTAR KARŞILAYACAK"

NTV'de yer alan habere göre 26 yaşındaki yıldız golcünün 22 Temmuz Salı günü İstanbul'da olacağı iddia edildi.

Osimhen'i havaalanında binlerce taraftar karşılayacak.

Transferin en geç 21 Temmuz Pazartesi günü resmi olarak açıklanması bekleniyor. Anlaşma şartlarına göre; Nijeryalı golcü 2 yıl boyunca Serie A'ya transfer olamayacak.

Napoli, Osimhen'in bir sonraki satışından pay talebinden ise vazgeçti.

Galatasaray'da 41 maçta forma giyen Osimhen, birçok rekora imza atmış, 37 gol ve 8 asistlik bir performans sergilemişti.