BIST 10.366
DOLAR 40,39
EURO 47,04
ALTIN 4.350,44
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Osimhen için belgeler tamam! İstanbul'a iniş tarihi belli oldu

Osimhen için belgeler tamam! İstanbul'a iniş tarihi belli oldu

Galatasaray taraftarının heyecanla beklediği Osimhen transferinde geri sayım başladı. Transferin en geç 21 Temmuz Pazartesi günü resmi olarak açıklanması bekleniyor. Osimhen'i havaalanında binlerce taraftar karşılayacak.

Abone ol

Napoli ile Galatasaray Victor Osimhen transferinde el sıkıştı, her şey tamamlandı. İtalyan basınında yer alan habere göre; Sarı kırmızılılar içinde teminatın da olduğu resmi belgelerin tamamını eksiksiz bir şekilde bugün Napoli'ye sunacak.

Osimhen için Napoli'ye 40 milyon euro peşin, kalan 35 milyon euro ise 2026 yılına kadar iki eşit taksit halinde ödenecek.

"BİNLERCE TARAFTAR KARŞILAYACAK"

NTV'de yer alan habere göre 26 yaşındaki yıldız golcünün 22 Temmuz Salı günü İstanbul'da olacağı iddia edildi.

Osimhen'i havaalanında binlerce taraftar karşılayacak.

Transferin en geç 21 Temmuz Pazartesi günü resmi olarak açıklanması bekleniyor. Anlaşma şartlarına göre; Nijeryalı golcü 2 yıl boyunca Serie A'ya transfer olamayacak.

Napoli, Osimhen'in bir sonraki satışından pay talebinden ise vazgeçti.

Galatasaray'da 41 maçta forma giyen Osimhen, birçok rekora imza atmış, 37 gol ve 8 asistlik bir performans sergilemişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Irmakta akıntıya kapılan çocuk kayboldu
Irmakta akıntıya kapılan çocuk kayboldu
Ekrem İmamoğlu'ndan 'Altan Öymen' mesajı
Ekrem İmamoğlu'ndan 'Altan Öymen' mesajı
Eski CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık yaşamını yitirdi
Eski CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık yaşamını yitirdi
Süveyda'da yeni dönem! Suriye resmen duyurdu
Süveyda'da yeni dönem! Suriye resmen duyurdu
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan 14, ulusal seviyede aranan 1 suçlu Türkiye'ye iade edildi
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan 14, ulusal seviyede aranan 1 suçlu Türkiye'ye iade edildi
Gelecek Partisi'nden istifa etmişlerdi! O iki isim AK Parti'ye mi geçiyor ilk kez açıkladı
Gelecek Partisi'nden istifa etmişlerdi! O iki isim AK Parti'ye mi geçiyor ilk kez açıkladı
Muharrem İnce sonrası ne olacağı netleşti! İşte yeni partinin adı ve lideri
Muharrem İnce sonrası ne olacağı netleşti! İşte yeni partinin adı ve lideri
Yaz aylarında salmonella artıyor! Böyle bulaşıyor, 2 günde belirtiler başlıyor
Yaz aylarında salmonella artıyor! Böyle bulaşıyor, 2 günde belirtiler başlıyor
Özgür Özel'den Mehmet Şimşek iddiası! Pazartesi gününü işaret etti
Özgür Özel'den Mehmet Şimşek iddiası! Pazartesi gününü işaret etti
Tur teknesi alabora oldu! Çoğu turist 34 kişi öldü
Tur teknesi alabora oldu! Çoğu turist 34 kişi öldü
Genç kadın evinde ölü bulundu! Komşuları söyledi ekipler onun peşine düştü
Genç kadın evinde ölü bulundu! Komşuları söyledi ekipler onun peşine düştü
ÖTV oranları değişti! Kanun teklifi kabul edildi, , yüzde 80 ile yüzde 220 arasında...
ÖTV oranları değişti! Kanun teklifi kabul edildi, , yüzde 80 ile yüzde 220 arasında...