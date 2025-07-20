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Irmakta akıntıya kapılan çocuk kayboldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Irmakta akıntıya kapılan çocuk kayboldu

Antalya'nın Serik ilçesinde ırmakta akıntıya kapılarak kaybolan 15 yaşındaki çocuğu bulmak için ekiplerce arama çalışması yapılıyor.

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Bucak Mahallesi'ndeki Şahintepesine dün ailesiyle pikniğe giden Özgür Yıldırım, kaçan topu yakalamak isterken Köprüçay Irmağı'na düştü.

Akıntıya kapılan çocuk, kısa sürede gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ile AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılan çalışmaya rağmen Yıldırım'a ulaşılamadı.

SAK ve AFAD'ın dalgıç ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ile İHH'nın da destek verdiği çalışmalara sabah erken saatlerde yeniden başlandı. Ekipler, suda ve ırmak kenarında çalışmalarını sürdürüyor.

Özgür Yıldırım'ın yakınları, bölgede çalışmaları izleyerek gözyaşı döktü.

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