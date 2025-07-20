Süveyda'da yeni dönem! Suriye resmen duyurdu

Suriye'de çatışmaların şiddetlendiği Süveyda kentiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bölgeye özel askeri güç gönderme kararı alan Suriye yönetimi, söz konusu güvenlik güçlerinin kente konuşlandığını bildirdi.

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Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dürzi silahlı gruplar ile Bedevilerin günlerdir çatıştığı Süveyda'da ateşkes ilanının ardından hükümet güçlerinin bölgeye gönderildiği ifade edildi. Güvenlik güçlerinin ateşkesin uygulanmasını sağlamak ve bölge sakinlerini korumak amacıyla Süveyda'nın farklı noktalarına konuşlandığı aktarıldı.

Hayatını kaybedenlerin sayısının 940’a yükseldi

Suriye İnsan Hakları Gözlemevinden yapılan açıklamada ise 13 Temmuz Pazar sabahından bu yana Dürzi silahlı gruplar ile Bedeviler arasında yaşanan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 940’a yükseldiği belirtildi.

Ne olmuştu?

Süveyda kentindeki ilk çatışmalar, geçtiğimiz pazar günü bölgedeki Dürzilerin, Bedevi Araplara ait araçlara el koymasıyla başlamıştı. İki taraf karşılıklı olarak bazı sivilleri kaçırıp alıkoymuş, silahlı çatışmalar çıkmıştı.

İsrail ordusu ise pazartesi ve salı günü silahlı çatışmaları sona erdirmek amacıyla Süveyda'ya giden Suriye hükümet güçlerini hedef almıştı. Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Abu Kasra salı günü Dürzilerin çoğunlukta olduğu Süveyda şehrinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu. Ancak çarşamba günü ateşkes bozulmuş, hükümet güçleri ile Dürzi gruplar arasında çatışmalar yeniden başlamıştı.

Çatışmaların yeninden başlaması ile İsrail, Dürzi halkın güvenliğini bahane ederek başkent Şam'daki Devlet Başkanlığı Sarayı'nın bulunduğu bölge ile Genelkurmay Başkanlığına ve Dera kentine hava saldırıları düzenlemişti. Türkiye'nin de girişimiyle çarşamba günü ateşkes sağlanmış, Suriye ordusuna bağlı birlikler Süveyda'dan çekilmişti.