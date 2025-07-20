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Dikkat çeken kulis! Terörsüz Türkiye sürecinde af olacak mı?

Dikkat çeken kulis! Terörsüz Türkiye sürecinde af olacak mı?

PKK'nın silah bırakmasının ardından gözler, Meclis’te bu hafta kurulması planlanan komisyona çevrilmişti. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik kararlar alınması bekleniyor. Bu kapsamda; bir ‘eve dönüş yasası’ çıkarılması bekleniyor. İşte detaylar...

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Eli kanlı terör örgütü PKK’nın Irak’ın Süleymaniye kırsalında düzenlenen törenle silah bıraktığını açıklamasının ardından gözler, Terörsüz Türkiye sürecin nasıl ilerleyeceğine çevrildi. TBMM’de kurulması planlanan komisyonla ilgili hazırlıklar devam ederken, dikkat çeken bir kulis bilgisine ulaşıldı.

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre; silah bırakan örgüt mensuplarının hukuki statüsüne ilişkin bir ‘eve dönüş’ yasasının gündeme gelebileceği belirtiliyor. Haberde; suça karışan ve karışmayan örgüt üyelerinin hukuki durumları ile örgüt yöneticileri ve talimat verenler için ayrı başlıklar açılacağı aktarıldı.

Detaylar komisyonda belirlenecek

Meclis’teki komisyonun çerçevesini ise, ‘kendini fesheden örgütlere yönelik hukuki sürecin’ nasıl işleyeceğine dair çalışmaların belirlemesi bekleniyor. DEM Parti heyeti, AK Parti ile yaptığı görüşmelerde cezaevindeki PKK’lılar için de bir düzenleme yapılmasını gündeme taşımıştı.

Cezaevindeki PKK'lılar

Öte yandan şu anda cezaevlerinde bulunan ve 359’u tutuklu, 512’si hükümözlü, 3 bin 811’i hükümlü olmak üzere 4 bin 600 civarında PKK’lı terörist bulunuyor. DEM Parti heyeti AK Parti ile yaptığı görüşmelerde cezaevlerindeki PKK’lılarla da ilgili bir düzenleme yapılmasını gündeme getirmişti. AK Parti kaynakları, af anlamına gelecek bir düzenlemenin şu anda düşünülmediğini dile getiriyor.

PKK
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