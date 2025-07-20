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İsrail yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı! 30 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrail yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı! 30 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde insani yardım alabilmek için bekleyen Filistinlileri hedef aldığı saldırılarda 30 kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 100 kişi yaralandı.

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Hastane kaynaklarından ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeybatısında yine yardım alabilmek için bekleyen Filistinlileri hedef aldı.

İsrail ordu birlikleri, Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Sudaniye bölgesinde insani yardım alabilmek için bekleyen sivillerin üzerine zırhlı araçlardan ateş açtı, topçu atışları düzenledi.

Saldırılarda 30 kişi yaşamını yitirirken, yaklaşık 100 kişi de yaralandı.

Hastane kaynakları, İsrail bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde kısıtlı imkanlarla hizmet vermeye çalışan hastanelerin aynı anda onlarca yaralıyı kabul etmek zorunda kaldığını aktardı.

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