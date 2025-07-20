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7,6 büyüklüğünde deprem oldu! "Kıyıdan uzaklaşın" uyarısı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
7,6 büyüklüğünde deprem oldu! "Kıyıdan uzaklaşın" uyarısı

Rusya'daki Kamçatka Yarımadası'nda 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

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Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisinden yapılan açıklamada, 7,6 büyüklüğündeki depremin yarımadadaki Petropavlosvk-Kamçatskiy kentine 115 kilometre mesafede, Büyük Okyanus açıklarında olduğu belirtildi.

Açıklamada, gün içinde birkaç kez artçı deprem yaşandığı kaydedildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada depremin ardından tsunami tehdidinin oluştuğuna işaret edilerek, "Sakinlere kıyıdan uzaklaşmayı öneriyoruz." uyarısında bulunuldu.

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