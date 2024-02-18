BIST 9.250
DOLAR 30,84
EURO 33,24
ALTIN 1.995,21
HABER /  DÜNYA

İsrail hükümeti, Filistin devletinin uluslararası toplumca tek taraflı tanınmasına karşı karar aldı

İsrail hükümeti, Filistin devletinin uluslararası toplumca tek taraflı tanınmasına karşı karar aldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kabineye sunduğu uluslararası toplumun Filistin devletini tek taraflı olarak tanıması girişimine itiraz eden karar hükümette oy birliğiyle kabul edildi.

Abone ol

İsrail hükümeti basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, uluslararası camiada Filistin devletinin tek taraflı tanınması girişimine itiraz eden karar hükümette oy birliğiyle onaylandı.

Karar metninde, “İsrail’in Filistinlilerle kalıcı bir çözümün uluslararası diktalarla yapılmasına kesinlikle itiraz ettiği, çözüme ulaşılacaksa taraflar arasında ön koşulsuz direk müzakerelerle olması gerektiği” belirtildi.

İsrail’in Filistin devletinin tek taraflı tanınmasına karşı çıkmaya devam edeceği, Filistin devletinin tanınmasının 7 Ekim'de İsrail'e düzenlenen saldırıların "muazzam ve eşi görülmemiş bir ödüllendirmesi" olacağı ve bunun gelecekteki “herhangi bir barış anlaşmasının önünü kapatacağı” aktarıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmasında, Filistin devletinin kurulmasına her zamandakinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu, İsrail'in Filistin'le barışı tesis etmek için çok büyük fırsata sahip olduğunu belirtmişti.

Blinken, İsrail'e daha iyi bir ortak olabilmesi için Filistin devletini yeniden canlandırmanın gerektiğini vurgulamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kayıp mürettebatı bulmak için dip akıntı takip ediliyor
Kayıp mürettebatı bulmak için dip akıntı takip ediliyor
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Emeklilikte Adalet Derneğinin "kademeli emeklilik" mitingi
Emeklilikte Adalet Derneğinin "kademeli emeklilik" mitingi
Rock müziğin ünlü isimleri "MG3" grubunda bir araya geldi
Rock müziğin ünlü isimleri "MG3" grubunda bir araya geldi
Eskişehir'de vatandaşlar güzel havanın ve manzaranın tadını çıkardı
Eskişehir'de vatandaşlar güzel havanın ve manzaranın tadını çıkardı
Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu miting düzenledi
Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu miting düzenledi
Sancaktepe’de 5 ton hamsi vatandaşlara ikram edildi
Sancaktepe’de 5 ton hamsi vatandaşlara ikram edildi
İstanbul bu hafta birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak
İstanbul bu hafta birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak
Giresun’da “Kar Festivali” renkli görüntüler oluşturdu
Giresun’da “Kar Festivali” renkli görüntüler oluşturdu
Iğdır’da firarda olan 5 kişi tutuklandı!
Iğdır’da firarda olan 5 kişi tutuklandı!
Kızılay'dan Eleşkirt'teki öğrencilere sürpriz ziyaret
Kızılay'dan Eleşkirt'teki öğrencilere sürpriz ziyaret
Rus muhalif lider Navalny’nin cansız bedeni annesine teslim edilmedi
Rus muhalif lider Navalny’nin cansız bedeni annesine teslim edilmedi