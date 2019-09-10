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İspanyollar duyurdu! Cengiz Ünder'e dev talip

İspanyol medyası, Real Madrdi'in Flamengo'dan kadrosuna kattığı Vinicius Junior'u elden çıkarıp Brezilyalı futbolcunun yerine Roma'dan Cengiz Ünder'i kiralamak istiyor.

İspanya La Liga devlerinden Real Madrid şimdiden devre arası transfer çalışmalarına başladı. Geçen yıl 45 milyon Euro karşılığında Flamengo'dan transfer edilen genç kanat oyuncusu Vinicius Junior'dan istediği performansı alamayan Zidane'ın bu oyuncunun alternatifini aradığı yazıldı.

Cengiz Ünder düşünülüyor
İspanyol Don Balon gazetesinin haberine göre Real Madrid bu oyuncuyu devre arasındaki kiralamayı planlıyor. O bölgeye ise Roma forması giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder düşünülüyor. Haberde, 22 yaşındaki Cengiz'in etkili bir sol ayağı olduğu, bitiricilik özelliğinin de bulunması nedeniyle Zidane tarafından beğenildiği belirtildi.

Piyasa değeri 35 milyon euro
2017'nin yaz ayında 15 milyon Euro'ya Başakşehir'den Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder'in bugünkü piyasa değeri 35 milyon Euro. Ligin ilk 2 haftasında da forma giyen Cengiz 1 de gol kaydetti. Genç oyuncu ile Real Madrid'in dışında Arsenal, Tottenham ve Bayer Münih de ilgileniyor.

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