ALES sınav giriş belgesi alma sayfası açıldı mı 2019 ÖSYM

ALES/2 sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. ÖSYM tarafından yapılan ALES/2 sınavı için başvuru işlemlerini tamalayan öğrenciler ALES sınavı için gün sayıyor. ALES/2 sınavı 22 Eylül'de yapılacak. ALES sınav yerleri ve ALES sınav giriş belgesinin 1 hafta içinde açıklanması bekleniyor.

ÖSYM tarafından yapılan ALES sınavı ne zaman ve ALES sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak araştırması başladı. ALES sınavı 22 Eylül'de tek oturumla yapılacak. ALES sınav giriş belgeleri ve ALES sınav yerlerinin 1 hafta içinde erişime açılması bekleniyor.

09-17 Temmuz tarihlerinde başvurularını yapan lisanüstü eğitimlerine devam etme hakkı sağlayacak olan adaylar, ALES için geri sayıma başladı. Sınav giriş yerleri ve ALES takvimi merak edilirken konuyla ilgili detaylar merak konusu oldu. İşte, ALES/2 sınav tarihine yönelik bilgiler.

ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

ALES/2 sınavı için belirlenen başvuru tarihi 09-17 Temmuz tarihlerinde tamamlanmıştı. 22 Eylül tarihinde yapılacağı duyurulan sınavın sonuçları ise 17 Ekim tarihinde açıklanacak.

SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ALES sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. ALES sınav giriş yerleri sınav tarihinden yaklaşık bir hafta önce ÖSYM AİS üzerinden sorgulanabilecek. Konuya ilişkin ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ GEREÇ VE EŞYALAR

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;

 Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

 Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

 Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

 Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

 Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

 İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla gelmeleri kesinlikle yasaktır. (Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan sınava engeli/sağlık sorunu nedeniyle bir araç gereç vb. ile girmesi gerekenlerin, kılavuzun “ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI” maddesini dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.).