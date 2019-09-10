HABER /  GÜNCEL

FETÖ'nün TSK'deki 'mahrem imamlarına' operasyon: 53 gözaltı kararı

Anadolu Ajansı

KONYA merkezli 28 ilde, FETÖ'nün TSK'deki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen 53 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya merkezli 28 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine (TSK) yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve bu personele "mahrem imamlık" yaptığı tespit edilen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda 53 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Konya merkezli 28 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin, TSK içerisindeki askeri personele "molla, genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü" pozisyonlarında mahrem imamlık yaptıkları bilgisine ulaşıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan eş zamanlı operasyon sürüyor.

İlgili Haberler
Erdoğan'a suikast timi davası! Mühimmatı veren astsubay İzmir'de yakalandı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Aksaray'da hemşireye yumruklu saldırı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
11 yıl işletip 2015'de satmıştı Aydın Doğan yeniden mi banka işine giriyor?
Yargıtay'dan emsal karar düğüne yanaşmayanlara kötü haber
Erdoğan'a suikast timi davası! Mühimmatı veren astsubay İzmir'de yakalandı
Abdülkadir Selvi yazdı İşte Binali Yıldırım'a verilecek yeni görev
Beşar Esad İdlib'i yine bombaladı 500 bin kişi Türkiye'ye yöneldi
Radamel Falcao topa vurmadan voleyi vurdu darphane gibi para basıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Brent petrolün varili 63,03 dolara geriledi
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su sahası ihalesi
Batman'da bombalı eylem hazırlığındaki terörist paketlendi
Brexit sonrası AB'nin sermaye piyasaları küçülecek
Sen Anlat Karadeniz 55. bölüm 2. fragmanı
Yorumlar