Aksaray'da hemşireye yumruklu saldırı

Şahit olduğu saldırının şokunu uzun süre üzerinden atamadığını belirten, polikliniğin birim sorumlusu hemşire Dilek Ceylan ise sağlık görevlilerinin sürekli saldırıya uğradığını söyledi. Ceylan, "Her gün aynı şeyleri yaşamaktan biz çok sıkıldık. Adam diyor ki hemşireye: 'Çabuk çekil başımızdan, bizim sorunlarımız var.' Arkadaşımız orada tedavi yapacak, nereye gitsin? Damar yolu açtığını söylemiş sonra arkadaşımıza saldırmışlar. Böyle saçmalık olamaz, artık yeter. Gerçekten yeter, biz ölmek istemiyoruz, yaralanmak istemiyoruz" diye konuştu.