Abdülkadir Selvi yazdı İşte Binali Yıldırım'a verilecek yeni görev

23 Haziran seçimlerinden sonra Binali Yıldırım'ın Ak Parti'de ne görev alacağı merak konusu olmuştu. Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi bugünkü yazısında kabine konusunda yapılacak değişiklikleri yazdı. Bakın Yıldırım'a ne görev verilecek?=

Selvi, 'Bakan sayısı artıyor mu, yeni partilerde ne oluyor?' başlıklı bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Erdoğan'a 'yeni sistemle ilgili sunum yaptığını' söyledi ve bakan sayısı değişmese de bazı bakanların değişmesinin beklendiğini söyledi. Selvi ayrıca, Binali Yıldırım'ın da cumhurbaşkanı yardımcısı olarak kabineye girmesinin konuşulduğunu aktardı.

Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni sistemle ilgili AK Parti MYK’ya kapsamlı bir sunum yaptı. Erdoğan, sunumun ardından sistemle ilgili olarak MYK üyelerinin değerlendirmelerini aldı.

Sistemin özüne ilişkin değişiklik yapılmaması kararı alındı

Bazı bakanlıkların ayrılması tartışılıyordu. Edindiğim bilgiye göre bakanlıklar ayrılmıyor, bakan sayısı değişmiyor ama bazı bakanların değişmesi bekleniyor, cumhurbaşkanı yardımcılarının sayısı ise artıyor. Sistem üzerinde yapılan değerlendirmelerde ise problemlerin yüzde 20’sinin sistemden, kalan yüzde 80’inin ise uygulamadan kaynaklığı sonucuna varıldı. Sistemin özüne ilişkin değişiklik yapılmaması kararı alındı. Sadece operasyonel düzenlemeler olacak.

Fuat Oktay’ın yerinde kalacağı söyleniyor

Peki hiçbir şey değişmeyecek mi? Operasyonel bazı düzenlemeler yapılacak. Yeni dönemde cumhurbaşkanı yardımcılarının sayısının arttırılması düşünülüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yerinde kalacağı söyleniyor. Bakanlıklar arası koordinasyonu sağlayacak bir cumhurbaşkanı yardımcılığı üzerinde duruluyor.

Bakanlıklar arasında koordinasyon görevini sağlayacaklar

Dikkat ederseniz sadece “yardımcı” demedim. Çünkü bir model üzerinde çalışıyor. Görev alanları gereği işbirliği içinde olması gereken bakanlıklar arasındaki koordinasyonu sağlayacak cumhurbaşkanı yardımcıları. Ekonomi, ticaret ve sanayi gibi birbiriyle bağlantılı bakanlıklarla bir cumhurbaşkanı yardımcısının ilgili olması; dışişleri, milli savunma ve içişleri gibi güvenlikle ilgili bakanlıkların koordinasyonundan ayrı bir cumhurbaşkanı yardımcısının sorumlu olması gibi.

Binali Yıldırım cumhurbaşkanı yardımcısı olarak kabineye girecek

Binali Yıldırım’ın birinci cumhurbaşkanı yardımcısı olarak kabineye gireceği söyleniyor. Yıldırım’ın da tekrar Meclis Başkanı olmak yerine cumhurbaşkanı yardımcılığı formülüne sıcak baktığı ifade ediliyor. Eğer Dışişleri Bakanlığı’yla ilgili bir tasarruf olursa Mevlüt Çavuşoğlu’nun da ikinci cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı konuşuluyor. Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tuttuğu başarılı bakanlardan.

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