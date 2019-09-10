HABER /  EKONOMİ

Brexit sonrası AB'nin sermaye piyasaları küçülecek

Birleşik Krallık'ın ayrılması (Brexit) sonrası, Avrupa Birliği (AB) sermaye piyasaları, bugünkü durumundan çok daha küçük ve "az gelişmiş" düzeye gerileyecek.

Düşünce kuruluşu New Financial'ın web sitesinde yayınlanan bir analize göre, Brexit sonrası AB'nin finansal hizmetler merkezi Fransa ya da Almanya'ya kayacak; ya da merkez bu iki ülkede yoğunlaşacak.

New Financial analizinde, Birleşik Krallık'nın ayrılması sonrasında AB sermaye piyasalarının ciddi şekilde daha küçük ve bugün olduklarına göre daha az gelişmiş olacaklarını, AB ekonomisinin zonlanan bankacılık sektörüne bugüne göre daha fazla bağımlı hale geleceğinin de altı çizildi.

Brexit işleri zorlaştıracak

Birleşik Krallık'ın ayrılması, AB'nin en büyük finans merkezini kaybetmesi anlamına gelecek. Birleşik Krallık günümüzde 300 varlık yönetim şirketi, işlem platformu, banka ve sigorta şirketine ev sahipliği yapıyor.

New Financial'a göre Birleşik Krallık mevcut durumda AB sermaye piyasası aktivitesinin yaklaşın üçte birini gerçekleştiriyor ve bu oran Almanya ile Fransa'nın toplamını da aşıyor.

Birleşik Krallık'ı kaybetmek AB'nin küresel sermaye piyasası aktivitesi içinde payının yüzde 21'den yüzde 14'e gerilemesi anlamına da gelecek.

SON DAKİKA HABERLERİ
Beşar Esad İdlib'i yine bombaladı 500 bin kişi Türkiye'ye yöneldi
Radamel Falcao topa vurmadan voleyi vurdu darphane gibi para basıyor
Fenerbahçe Vedat Muriç'in fiyatını belirledi! Avrupa devleri onun peşinde
Ali Babacan parti için net tarih verdi 18 rapçiye atıfta bulundu biz de susmadık
Ekrem İmamoğlu'ndan İSPARK'a zam sözleri: Finansal düzenleme
İzmir'de AK Parti'nin 'PKK'yı kınama' önergesi reddedildi
ÖNCEKİ HABERLER
İnsan yüzüyle dünyaya gelen buzağı! Görenler hayrete düşüyor
Binali Yıldırım Çankaya'da mı oturuyor? sorusuna Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yanıt
Seyahat severlere müjde! Türk vatandaşları kapıda vizeyle girebilecekler
Kayseri'de DEAŞ'a çalışan 3 kişi gözaltına alındı
10 Eylül evde bakım maaşları yattı mı 1 il listeye girdi
Çukur'a Damla Sönmez katıldı üçüncü sezon için beklenen haber geldi
Yorumlar