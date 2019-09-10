İnsan yüzüyle dünyaya gelen buzağı! Görenler hayrete düşüyor

ARJANTİN'in Santa Fe vilayetine bağlı Villa Ana köyünde dünyaya gelen suratı insan yüzüne benzer buzağıyı görenler hayretler içinde kalıyor.
'İnsan yüzünü' andıran suratla doğan buzağının hayattaki ilk anları kamerayla kaydedildi ve sosyal medyada yayınlandı.
Kusurlu bir kafatası
Küçük burun ve ağızla dünyaya gelen buzağının sadece birkaç saat hayatta kalabildiği öğrenildi. Yerel bir uzmana göre; buzağı kendisine tuhaf görünüş katan kusurlu bir kafatasıyla doğdu.
Genetik mutasyon
Youtube'da yer alan kayıtlarda buzağının kafasını kaldırmakta güçlük çektiği görülüyor. Genetik bilimci Nicolas Magnago, "bu durumun nadir görülen bir genetik mutasyondan kaynaklanmış olabileceğini" söyledi.
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