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Binali Yıldırım Çankaya'da mı oturuyor? sorusuna Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yanıt

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin "Binali Yıldırım Çankaya Köşkü'nde mi oturuyor?" sorusuna Çevre ve Şehircilik Bakanlığı "TMMOB'ye gönderilen resmi yazıda "Çankaya Köşkü'nde Binali Yıldırım'a ait bir konut bulunmuyor" yanıtını verdi.

Başbakanlık yaptığı dönemde Çankaya Köşkü'nde oturmaya başlayan Binali Yıldırım Meclis Başkanı seçilince de ikametini değiştirmemişti. 31 Mart seçimlerinde Yıldırım'ın AK Parti'nin İstanbul belediye başkan adayı olmasına rağmen hala köşkte oturduğu tartışmaları yaratmıştı.

"Yıldırım'a ait bir konut bulunmuyor"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Kamu Konutları Şubesi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin konuya ilişkin sorusunu cevapladı. TMMOB'ye gönderilen resmi yazıda "Çankaya Köşkü'nde Binali Yıldırım'a ait bir konut bulunmuyor" ifadeleri yer aldı.

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