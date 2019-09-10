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Seyahat severlere müjde! Türk vatandaşları kapıda vizeyle girebilecekler

Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone, Türk vatandaşları için kapıda vize uygulaması başlattı.

ierra Leone İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülke için kapıda vize uygulaması başlatıldı.

Kapıda vize uygulaması başladı

Açıklamada, "Hükümetin bir taahhüdü olarak turist ya da yatırımcı olarak ülkeye gelmek isteyenler kapıda vize uygulamasıyla ülkeye giriş yapabilirler" ifadesi kullanıldı.

Kapıda vize uygulamasından Türkiye'nin yanı sıra Schengen ülkeleri, ABD, İngiltere, İran, BAE, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Japonya, Güney Kore, Norveç ve İsrail de faydalanabilecek.

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