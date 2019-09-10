Çin'den dönüp memleketi Nusaybin ilçesinde fabrika kurdu
ÇİN'de 12 yıl ticaretle uğraşan Kutbettin Çelik, doğduğu topraklara vefa borcunu ödemek amacıyla döndüğü Mardin'in Nusaybin ilçesinde iş eldiveni fabrikası kurdu.
Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) mezunu olan ve bir süre sözleşmeli beden eğitimi öğretmenliği yapan Çelik, yaklaşık 12 yıl önce ithalat yapmak amacıyla gittiği Çin'e yerleşti.
Orada inşaat sektöründe ticaret yapan Kutbettin Çelik, doğduğu topraklara vefa borcunu ödemek ve istihdam oluşturmak amacıyla döndüğü Nusaybin ilçesinde 25 kişinin istihdam edildiği, ayda 10 ton kumaş ve 8 ton nitril kullanılarak 250 bin çift eldiven üretilen fabrika kurdu.
Kapasite artırımı yaparak işçi sayısını 100'e, aylık üretimini ise 600 bin çifte çıkarmayı planlayan Çelik, ürünlerinin yarısını ihraç etmeyi arzuluyor.
Genelde inşaat malzemeleri ticaretiyle ilgilendiğini ifade eden Çelik, "Türkiye'de eldiven üretiminin yetersiz olması dolayısıyla fabrikayı kurduk. Eldiven inşaat sektöründe ve birçok alanda kullanıldığı için talep gören bir ürün. Bunun yanında işçi emeğine dayalı bir ürün olduğu için bununla başlayalım dedik. Allah kısmet ederse inşaat eldivenleriyle ilgili çeşitlerimiz artacak.'' diyor.