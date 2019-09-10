Çin'den dönüp memleketi Nusaybin ilçesinde fabrika kurdu

Genelde inşaat malzemeleri ticaretiyle ilgilendiğini ifade eden Çelik, "Türkiye'de eldiven üretiminin yetersiz olması dolayısıyla fabrikayı kurduk. Eldiven inşaat sektöründe ve birçok alanda kullanıldığı için talep gören bir ürün. Bunun yanında işçi emeğine dayalı bir ürün olduğu için bununla başlayalım dedik. Allah kısmet ederse inşaat eldivenleriyle ilgili çeşitlerimiz artacak.'' diyor.