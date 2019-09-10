HABER /  EKONOMİ

11 yıl işletip 2015'de satmıştı Aydın Doğan yeniden mi banka işine giriyor?

Doğan Holding'in bir yatırım bankası kurmak için çalışmalara başladığı ifade edildi. Doğan'ın mevcut bir bankayı satın alması veya yeni bir banka kurması bekleniyor.

14 yıl önce bankacılık sektöründen radikal bir karar ile çıkan Doğan Holding'in mevcut bankalardan birini satın alabileceği veya yeni bir banka kuracağı konuya yakın kaynaklar tarafından ifade edildi.

Konuyla ilgili olarak Doğan Holding'ten bir açıklama yapılmadı.

11 yıl işletip sattı

Grup 1994 yılında Dışbank'ı satın almış ardından bankayı 11 yıl sonra Fortis'e satmıştı.

Doğan Holding’in Onursal Başkanı Aydın Doğan’ın Hürriyet Gazetesi ve CNN Türk’ü sattıktan sonraki hamlesi merak ediliyordu. Grup, Milli Piyango ihalesine de katılmıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Çin'den dönüp memleketi Nusaybin ilçesinde fabrika kurdu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Yargıtay'dan emsal karar düğüne yanaşmayanlara kötü haber
Erdoğan'a suikast timi davası! Mühimmatı veren astsubay İzmir'de yakalandı
Abdülkadir Selvi yazdı İşte Binali Yıldırım'a verilecek yeni görev
Beşar Esad İdlib'i yine bombaladı 500 bin kişi Türkiye'ye yöneldi
Radamel Falcao topa vurmadan voleyi vurdu darphane gibi para basıyor
Fenerbahçe Vedat Muriç'in fiyatını belirledi! Avrupa devleri onun peşinde
ÖNCEKİ HABERLER
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su sahası ihalesi
Batman'da bombalı eylem hazırlığındaki terörist paketlendi
Brexit sonrası AB'nin sermaye piyasaları küçülecek
İnsan yüzüyle dünyaya gelen buzağı! Görenler hayrete düşüyor
Kızını kanserden kaybetmişti! Tecavüzcü Coşkun lakaplı Coşkun Göğen ağladı
Yorumlar 1 yorum