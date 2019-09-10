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Erdoğan'a suikast timi davası! Mühimmatı veren astsubay İzmir'de yakalandı

15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te düzenlenmeye çalışılan suikast ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.

Erdoğan'a suikast için giden MAK timine yasadışı mühimmat verdiği tespit edilen Üstçavuş A.Ö. yapılan operasyonla Eskişehir'de kıskıvrak yakalandı.

MAK timine yasadışı mühimmat

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde 15 Temmuz hain kalkışma gecesi Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı 1 nolu cephaneliğinde görevli Astsubay Üstçavuş A.Ö.'nün TSK Mühimmat Yönetmeliği'ne aykırı şekilde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast amacıyla Muğla ili Marmaris ilçesine giden MAK timine mühimmat verdiğini belirledi.

İzmir'de gözaltına alındı

Bir süredir hakkında yakalama kararı bulunan ve her yerde aranan A.Ö.'nün Eskişehir'de saklandığı tespit edildi. Başsavcılığın talimatıyla A.Ö. İzmir'de gözaltına alındı. 

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