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ABD'nin Türkiye'ye 'füze alımı için yaptırım' açıklaması doları fırlattı

Dolar/TL, ABD Hazine Bakanı Mnuchin'in S-400 kriziyle ilgili "Türkiye'ye, füze alımı için yaptırımlar inceleniyor" açıklaması sonrası 5.71'den 5.76 seviyesine yükselmişti. Dolar kuru güne 5.7525 seviyesinde başladı.

Öte yandan piyasaların gözü, Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklanacak faiz kararına çevrildi. 

"Türkiye'ye, füze alımı için yaptırımlar inceleniyor" çıkışı

Geçtiğimiz haftayı 5.71'den kapayan dolar/TL dün sabah saatlerinde 5.71-5.69 aralığında seyretti. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in S-400'lerle ilgili yaptığı "Türkiye'ye, füze alımı için yaptırımlar inceleniyor" açıklamasıyla 5.7636'yı gördü. 

Dolarda son durum

Merkez'in politika faizi kararı bekleniyor

Bugün yurtiçinde piyasaları etkileyecek önemli bir veri açıklanmayacak. Piyasalar halihazırda perşembe günü Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararına odaklanmış durumda. Merkez'den politika faizinde 250-275 baz puanlık bir indirim bekleniyor. 

Etkileyecek diğer gelişmeler

Bunun yanında son aylarda olduğu gibi ABD-Çin arasında devam eden ticaret savaşına yönelik açıklamalar ve Suriye'den gelebilecek haber akışı dikkatle takip edilecek. İngiltre'de de Brexit belirsizliği ve giderek gücünü kaybeden Başbakan Boris Johnson'ın atacağı yeni adımlar küresel piyasalarda etkili olabilir.

Altında son durum 

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