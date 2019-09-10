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İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama! Azad öldürüldü

İçişleri Bakanlığı'nın geçtiği son dakika haberine göre Diyarbakır'da iki terörist etkisiz hale getirilirken, PKK'nın sözde Savur sorumlusu 'Azad' kod adlı terörist de Mardin'de etkisiz hale getirildi. Böylelikle Mardin kırsalında son 2 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Görese bölgesinde, Diyarbakır İl Jandarma ve Elazığ İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

PKK'nın sözde Savur sorumlusu etkisiz

Mardin'in Artuklu ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığınca ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen ortak operasyonda, sözde Mardin Eyaleti içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren (Savur sorumlusu) 'Azad' kod adlı terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." denildi.

Emniyet ile ortak operasyon 

Mardin'in Artuklu ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığınca ve İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen ortak operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin ise "sözde Mardin Eyaleti" içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren, Savur sorumlusu "Azad" kod adlı terörist olduğu belirlendi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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